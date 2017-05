Les jeunes se lancent à la prostitution. Les réseaux sociaux, à l’exemple de facebook, favoriseraient cette activité.

Selon le rapport du réseau international Ecpat France en 2016, dans le cadre de l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, la prostitution des mineurs s’est développée à Madagascar.

En 2013, les enfants déscolarisés se prostituent dans les rues. Actuellement, les lycéens s’introduisent dans des maisons de divertissements. «De nos jours, les lycéens se lancent aussi dans la prostitution mais cela se manifeste souvent dans les maisons de karaoke», confirme Honoré Rafalimaro, chargé de mobilisation sociale et communautaire au sein de l’Ecpat France.

Les réseaux deviennent un moyen de contact rapide dans le monde de la prostitution. « L’utilisation de facebook favorise les rencontres entre client et prostituée. Les filles font une comparaison et désignent les clients. En effet, certains offrent beaucoup d’argent et d’autres ne dépassent pas les 10 000 ariary. Avec une invitation dans les salons de massage, les prix remontent jusqu’à 50 000 ariary », ajoute t-il.

Selon l’enquête menée par l’Ecpat, seulement un parent sur dix est au courant des activités de leurs enfants sur facebook.

Contrainte

« Sur cent cinquante jeunes issus d’Antananarivo et Nosy Be enquêtés, les jeunes entre 15 à 17 ans sont les plus influencées et sont victimes d’exploitation sexuelle. Toutes les catégories sont incluses : les scolarisés et déscolarisés », explique toujours Honoré Rafalimaro. Ces trois dernières années, la prostitution des garçons apparaissent dans notre pays, d’après l’Ecpat France.

L’Esec existe à Madaga-scar, sous toutes ses formes : la violence sexuelle intrafamiliale, le mariage précoce ou l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme et le voyage, la pornographie mettant en scène les enfants.

« Il y a une méconnaissance des lois. Nous avons commencé à former des hommes de lois dans les régions de Madagscar afin de les éclaircir sur ces sujets», affirme Arisoa Ambinina Raveloharison, chargé de travail social à l’Ecpat. La loi de 2007-038 sur la traite des personnes à des fins commerciales a été modifiée à travers la loi 2015-040. De plus, des nouveaux termes comme la pédopornographie n’apparaissent plus dans cette réforme.

Mamisoa Antonia