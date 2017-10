Le jeu de course « made in Madagascar » Gazkar continue de faire parler de lui. Au Kenya, Facebook était séduit par ce projet.

A Madagascar, il n’y a pas uniquement que la peste. De bonnes initiatives existent aussi. Le jeu de course virtuel Gazkar continue encore de faire parler de lui en dehors des frontières. Maintenant, c’est Facebook, le plus grand réseau social qui était séduit par ce jeu vidéo de Lomay. D’après les explications de Matthieu Rabehaja, son équipe a été contactée par une équipe du plus grand réseau social lors de la phase finale du tout premier Startup Battlefield Africa de TechCrunch organisée, hier, à Nairobi Kenya. « Ils étaient impressionnés par le jeu Gazkar. Ils nous ont approchés pour parler d’un projet. Nous allons travailler prochainement ensemble », confie le co-fondateur de Lomay.

Facebook était le sponsor de cet événement de TechCrunch qui veut célé­brer les meilleurs innovateurs, décideurs et entre­preneurs tech du continent africain. C’est un parrainage un peu logique, vu l’ambition de la société de Mark Zuckerberg. Le plus grand réseau social continue son engagement en Afrique en soutenant les petites et moyennes entreprises.

« Après le pitch, ils étaient ébahis par notre potentiel », continue-t-il d’expliquer.

Redécouverte

Quinze startups ont été sélectionnées pour cette phase finale. Elles s’étaient lancées dans une compétition féroce hier pour décrocher le chèque de 25 000 dollars et une participation à San Francisco de l’événement de TechCrunch dénommé Disrupt SF 2018. Ce prix revient à la startup Lori Systems. Cette startup kenyane a construit une plate-forme logistique pour améliorer le transport de marchandises à travers l’Afrique. Plus important encore, Lori Systems peut optimiser l’utilisation des camions afin de ne pas perdre de temps et d’argent. AgroCenta a brillé dans la catégorie bien social. Et SynCommerce remporte le prix dans la catégorie jeux et divertissement.

Même si l’équipe de Lomay n’a pas pu aller à San Francisco en trébuchant à cette finale, elle semble être très contente de cette participation avec cette « visibilité » proposée par Facebook. Le jeu Gazkar va continuer encore son aventure sur la scène internationale. Déjà en février, l’équipe de Lomay avait eu l’occasion de rencontrer Xavier Niel, le patron de Free et fondateur de la Station F, la plus grande incubatrice en France.

Conçu par des jeunes talentueux malgaches, Gazkar est un jeu de cours en trois dimensions « made in Madagascar ». À travers ce jeu virtuel, son promoteur, la société Lomay veut faire redécouvrir Madagascar et sa beauté. Au volant des Renault 4L et Citroën 2CV qui circulent encore dans la capitale, mais aussi des superbes Ferrari ou Porsche, ainsi que la fameuse voiture malgache Karenjy Mazana II, les joueurs peuvent rouler sur des circuits réalistes dessinés sur les rues d’Anosy à Mahamasina, en passant par Analakely, Ankorondrano ou encore le fameux By-pass.

Lova Rafidiarisoa