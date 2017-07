Malgré une cinquième place, le président de la Fédération malgache de basket-ball croit en l’avenir des jeunes. Il positive la déception de Maurice.

Finir cinquième aux championnats d’Afrique des U16. Quel bilan pouvez -dresser?

Personnellement, je peux vous dire que notre équipe nationale était médaillable. Elle a été victime d’un accident de parcours qui s’est traduit par deux mauvaises gestions de match contre l’Algérie mais surtout durant le second match contre le Rwanda qui s’est montré très fort. Quelque part il y a eu manque d’expérience de l’ensemble de nos joueurs mais aussi de notre coach national. On a perdu au goal average sur une défaite cuisante du Rwanda contre l’Algérie Après, le fait que Sitraka était parmi les cinq majeurs d’Afrique et que Marco a été sacré meilleur marqueur à trois points, demeure tout de même très significatif pour nous.

Comment voyez-vous l’avenir de cette équipe nationale U16 garçons?

Cette équipe nationale U16 a du potentiel. Les membres ont été détectés au mois de janvier. Certains joueurs n’avaient même pas de club. Depuis, un travail a été réalisé qui a fait que nous avons atteint une cinquième place africaine. Il faut juste plus de compétitions internationales à cette sélection nationale U16 garçons. Au niveau de la fédération malgache de basket-ball, on se démènera pour accueillir l’Afro­basket U18 garçons pour l’année 2018. Nos joueurs aiment le spectacle et pourront être très motivés pour évoluer devant un public malgache euphorique. Le résultat suivra en conséquence.

Madagascar n’est pas représenté en basket-ball féminin aux Jeux de la Francophonie. Quelle est l’explication ?.

Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé pour que le basket-ball n’ait pas été retenu pour une participation aux Jeux de la Francophonie. J’ai demandé aux instances internationales du basket-ball s’il y avait des qualifications ou non. Leur réponse a été négative dans le sens où nous n’avons pas été sollicités pour une quelconque qualification. Le comité d’organisation des Jeux de la Francophonie a peut-être instauré une commission interne, ou alors ce sont les dirigeants du sport malgaches qui ont jugé que le basket-ball féminin n’avait pas sa place à ces Jeux. Si c’est le cas, ils sont les seuls responsables pour ne pas avoir donné la chance à nos basketteuses de s’exprimer. Pourtant, Madagascar a toujours participé en basket-ball durant les précédentes éditions des Jeux de la Fran­cophonie. L’État malgache doit être conscient que c’est par les échéances internationales que nous progresserons.

En parlant d’échéances internationales. Quel sera le grand rendez-vous de cette deuxième moitié de l’année?

Madagascar sera hôte de la Coupe des clubs cham­pions de l’océan Indien hommes et dames au mois de septembre. Un évènement qui sera très attendu par tous, car le basket-ball dans l’océan Indien a connu et connaît actuellement une bonne dynamique avec un niveau de jeu assez élevé. Il y aura une vingtaine d’équipes qui seront en compétition et nous nous donnerons les moyens pour être à la hauteur de cette joute régionale. Le championnat national prévu en octobre identifiera les clubs qui seront en lice pour les échéances africaines.

Propos recueillis par Dina Razafimahatratra