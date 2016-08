Des jeunes actifs pour la paix. Le président mondial de la Jeune chambre internationale (JCI), Paschal Dike a profité de sa visite à Madagascar pour promouvoir la campagne « Peace is Possible ». Cette campagne mobilise les jeunes dans le monde entier pour créer la prise de conscience, pour la préconiser, pour agir et pour faire régner une paix éternelle. Le président mondial de la JCI a expliqué, dans une conférence de presse qui s’est tenue à la Chambre de commerce et d’industrie hier, que « dans un monde rempli de violence, de terrorisme et d’injustice, la paix est devenue simplement juste une vision pendant que ces actes affectent les personnes innocentes des communautés dans le monde entier. La violence sert de rappel à quel point la paix appropriée est nécessaire dans la société ».

Il a aussi profité de l’occasion pour rencontrer les officiers nationaux et locaux, ainsi que les partenaires

et les membres de la JCI Madagascar. « Nous voulons des partenaires pour pouvoir promouvoir toutes les activités que nous faisons. Cet après-midi, je rencontrerai plusieurs des leaders très importants du pays pour renforcer nos partenariats et pour apporter ainsi des solutions durables dans les challenges auxquels Madagascar fait face », a-t-il expliqué.

Challenges

JCI est un réseau de jeunes citoyens actifs. « Ce que nous faisons, en tant que jeunes, est vraiment très simple : identifier les challenges que nous avons dans notre communauté, rechercher des partenaires, et faire face à tous ces challenges que nous avons. Et cela est résumé dans la mission de la JCI, qui est d’offrir des opportunités de développement permettant aux jeunes de créer des changements positifs », a-t-il poursuivi. Aussi, il n’a pas manqué de saluer les travaux entrepris par la JCI Madagascar. « Je suis impressionné par les activités mises en œuvre par la JCI Madagascar. Ils m’ont démontré qu’ils sont de vrais citoyens actifs du pays. Notre souhait c’est que d’autres jeunes aient envie d’adhérer à notre mouvement », dit-il.

De nationalité nigériane, Paschal Dike, 40 ans, a rejoint la JCI en 1997. Il devient président de son organisation locale, JCI Trans Amadi, en 2004, puis président de la JCI Nigeria en 2008. Paschal a été élu Président mondial de la JCI 2016 en novembre 2015 lors du congrès mondial qui s’est tenu à Kana­zawa (Japon).

Rado Andriamampandry