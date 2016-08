Mettant un point d’honneur à faire valoir le talent de tous bons musiciens de jazz, l’événement « Jazz it up ! » convie le public à s’imprégner de ses mélodies ce week-end.

Enjoué et porté par les rythmes enivrant du jazz, le tout à travers le talent et la créativité de ses musiciens. « Jazz it up! » se redécouvre durant la soirée du 2 septembre à partir de 18h30 à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba, pour le plus grand plaisir des amateurs de cette discipline musicale et d’un plus large public également. L’événement en est à sa deuxième édition.

« Rehaussons le jazz ! », c’est littéralement à travers ce leitmotiv donc que l’AF Jazz, club de jazz de l’AFT et initiateur de l’événement convie le public à festoyer avec lui. « Une soirée et un concert unique où se retrouveront des professionnels, des étoiles montantes et des artistes talentueux, c’est ce qui vous attend. De plus, on tient aussi à affirmer notre fierté pour les artistes de jazz malgache qui se rajeunissent constamment tout en étant ouvert aux échanges avec leurs ainés » affirme Elie Ramasindraibe, président de l’AF Jazz.

Pour sa deuxième édition, l’événement affiche ainsi des groupes aussi riches en talents que garnis en créativité pour ce vendredi. Si au départ, il était exclusivement destiné à promouvoir le talent des membres de l’AF Jazz, cette fois-ci il s’ouvre à d’autres musiciens.

Jeune et généreux

C’est ainsi que deux professionnels en la matière y seront à l’honneur. Le batteur Mendrika Rasolomaha­tratra et le bassiste Fanaiky Rasolomahatratra, deux frères pour le prix d’un duo de choc et membres incontournables du mythique groupe Solomiral seront ainsi de la partie. En outre, les autres formations à l’affiche de ce

« Jazz It Up ! » promettent aussi des prestations enjoueuses.

À savoir, la formation du saxophoniste Elie Ramasindraibe, la formation familiale Trio Raoelison, le Jazz Quart (Lauréat du Tremplin Madajazzcar 2013) et le groupe du tout jeune batteur Andy Razafin­drazaka, tout juste âgé de neuf ans. « On salue particulièrement cette initiative. Le fait est que, pour nous, il importe plus que tout de se soutenir et d’accorder de plus amples scènes aux artistes de jazz du pays. Au vu des tournées qu’on a effectuées dans les provinces, on a constaté que le public était réceptif au jazz malgache. Il nous faut juste plus d’événements de ce genre » affirme Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation du festival Madajazzcar. Concernant ce festival justement, l’AF Jazz entamera, du 12 au 19 septembre, des travaux d’accompagnement avec le compositeur Haja Ravaloson à l’AFT Andava­mamba pour tous ceux qui souhaitent y participer. De même, il a été annoncé que Madajazzcar se tiendrait du 1er au 14 octobre cette année.

Andry Patrick Rakotondrazaka