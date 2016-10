Le président du Conseil de l’ordre des experts comptables de Madagascar explique, qu’avoir recours à des experts comptables a un impact sur la confiance envers l’environnement des affaires dans un pays.

• Pour commencer, c’est quoi le métier d’expert comptable ?

– C’est un métier qui sert l’économie d’un pays. L’expert comptable aide les opérateurs économiques à tenir leur comptabilité, vérifie leurs comptes lorsqu’ils doivent être présentés au public, par exemple. Nous sommes, aussi, impliqués dans les conseils en entreprise.

• Dans le contexte économique et celui de l’entrepreneuriat à Madagascar, où les petites et moyennes entreprises (PME) sont légion et où règne le secteur informel, y-a-t-il de la place pour exercer ce métier ?

– Effectivement, certains opérateurs ne sollicitent pas nos services, pour des raisons financières, surtout. Il faut souligner, cependant, que pour réussir dans les affaires, il faut se concentrer sur ce que l’on sait faire. Les opérateurs devraient donc se faire assister pour les travaux administratifs et la comptabilité. C’est ainsi qu’ils peuvent se concentrer sur leur profession. L’erreur des opérateurs nationaux est de penser qu’ils sont capables de tout faire. Concevoir et vendre le produit, gérer la comptabilité et les formalités administratives et fiscales en même temps n’est pas possible. Si l’on insiste à agir dans ce sens on risque soit de mal faire son travail, soit de faire des erreurs dans les procédures administratives et comptable qui sont obligatoires.

• Comment un expert-comptable peut-il travailler lorsque de simples règles comme l’usage des factures n’est pas dans les habitudes ? À moins que vos services ne soient réservés qu’aux seules grandes entreprises ? Ou y-a-t-il une norme juridique qui impose à un opérateur d’avoir recours aux services d’un expert-comptable ?

– Je reviendrais au texte un peu plus tard. Comme cela a été le cas dans les États occidentaux, le métier d’expert comptable a accompagné le développement économique du pays. Ces nations ont pris l’option de confier aux experts comptables la tenue de leur comptabilité, des procédures administratives, pour vérifier les comptes. Le travail d’expert comptable permet d’instaurer la confiance dans le monde des affaires. Chez eux, il n’y a pas eu besoin de loi pour instituer le métier, dont le développement a suivi naturellement le développement économique de chaque pays. Pour le cas de Madagascar, il y a une loi qui règlemente la profession d’expert comptable. Ce texte prévoit ce que l’on qualifie de professions règlementées qui ne peuvent être exercées que par des experts comptables. Ce sont des missions que chaque entreprise ne peut confier qu’à des experts comptables, au risque d’être accusée de complicité d’exercice illégal de la profession.

• Ce texte est-il valable pour les PME ?

– Oui, cette disposition concerne tous les opérateurs économiques qui travaillent sur le territoire malgache. Ce n’est pas une loi propre à notre pays, mais qui existe dans pratiquement tous les pays francophones. De plus en plus d’États anglophones le reconnaissent aujourd’hui. L’enjeu d’appliquer ce genre de norme juridique est la protection de l’intérêt public. Dans l’exercice de son travail, l’expert comptable est soumis à des règles éthiques et doit être compétent. Les opérateurs qui ont recours à des non-experts encourent de grands risques. Plusieurs opérateurs se plaignent, par exemple, d’être victimes de harcèlement fiscal. En réalité, leur déclaration fiscale est mal faite, montre des erreurs et suscite des suspicions. Ce qui entraîne les vérifications. Lorsque les contrôles sont fréquents, cela peut être interprété comme étant du harcèlement. Cette situation est, pourtant, la conséquence du fait que les gens qui ont établi la déclaration fiscale n’étaient pas compétents. Un non-expert, non soumis au code éthique du métier peut, aussi, divulguer à un tiers des points confidentiels de votre affaire.

• Vous l’avez indiqué tout à l’heure, les raisons financières pourraient-elles être les raisons de la réticence des opérateurs malgaches, surtout les PME ou les startups à avoir recours aux services d’un expert comptable ?

– Effectivement, sur cet aspect, étant donné le contexte, à Madagascar, il y a quelques hésitations de la part des PME ou des startups, par rapport aux honoraires. Il faut souligner, toutefois, que par rapport à d’autres pays, le tarif de nos prestations est très bas.

• Au début de notre entretien vous avez parlé de professions règlementées. Pourriez-vous nous donner quelques exemples ?

– D’abord, il y a la tenue de la comptabilité. Ensuite, il y a la vérification de la comptabilité des entreprises dans le cadre d’une mission de commissariat au compte ou d’audit contractuel. Ces deux travaux qui sont courants au sein des entreprises doivent être faits par des experts comptables. Comme je l’ai dit, notre métier est créateur de confiance. Lorsqu’un expert intervient dans la gestion des comptes d’un opérateur, cela est le gage d’une certaine confiance. Notre intervention facilite, par exemple, les relations de confiance entre les entrepreneurs et les banques. Ce qui est un atout à Madagascar, où les investisseurs se plaignent d’avoir difficilement accès à des prêts bancaires. Pour une réussite économique, je pense que c’est surtout la confiance qu’il faut développer, à Madagascar.

• Pourrait-on avoir plus de détails sur le code éthique de la profession ?

– Le premier point est l’indépendance. Pour pouvoir exercer d’une manière objective son métier, l’expert comptable doit jouir d’une totale indépendance. Par exemple, il doit se détacher de tout conflit d’intérêt, ou encore, doit diversifier sa clientèle. Un expert comptable ne doit pas non plus travailler avec un client au-delà d’un certain nombre d’année. Pour le mandat du commissariat au compte, par exemple, le mandat est de 6 ans. Dans notre code éthique, un autre aspect important doit être considéré, la confidentialité.

• De par tout ce qui a été dit, la plupart des entreprises malgaches seraient-elles donc dans l’illégalité À Madagascar, les opérateurs ont, en général, recours aux services de comptables et non pas à des experts comptables. Pour les profanes, justement, quelle différence y-a-t-il entre ces deux corps de métier ?

– Si le comptable est un salarié de l’entreprise, il n’y a pas problème. Mais lorsqu’il est un simple consultant, là il y a une illégalité car, pour pouvoir exercer le métier comme consultant, il faut être un expert comptable. Outre l’illégalité, la confiance, la fiabilité et la confidentialité des données de l’entreprise sont, toujours, en jeu.

• Dans l’exercice de son métier, l’expert comptable est-il du côté de la loi, de l’entreprise ou de l’État ?

– Lorsque nous avons prêté serment, c’est pour respecter et faire respecter la loi. À chaque fois que nous intervenons, nous encourageons, nous poussons nos clients à respecter la loi. Nous estimons qu’un opérateur qui respecte la loi ne peut que réussir car, par exemple, il ne pourra plus être dérangé par des contrôles administratifs ou fiscaux. Il pourra, ainsi, se concentrer au développement de son affaire. Notre rôle est de le soulager de ces formalités administratives et fiscales. Il y a deux objectifs convergents, faire respecter la loi et défendre les intérêts des clients.

• Vous parlez du métier d’expert comptable comme d’une profession créatrice de confiance et donc, pour faire respecter la loi. À Madagascar, où corruption et autres malversations financières règnent, les professionnels du métier peuvent-ils déroger à l’obligation de confidentialité pour dénoncer d’éventuelles illégalités constatées dans les comptes de ses clients, au risque de se mettre dans une situation de complicité ?

– Il y a des cas de figures qui sont rares, où la loi prévoit des procédures que nous devons suivre pour procéder à ce que l’on qualifie de révélation des faits délictueux. Lorsque de tels cas sont constatés et fondés au sein d’une entreprise, nous sommes amenés à les révéler au procureur de la République. (…) Mais notre travail est normalisé. Toutes les communications inhérentes à l’exercice de notre profession, sont régies par des normes. Lorsqu’une entreprise ou une personnalité jouit d’une mauvaise réputation dans le respect de la loi, nous pouvons refuser de travailler avec lui car, nous avons fait serment de faire respecter la loi.

• Des assises de la fédération internationale des experts comptables francophones se tiendront la semaine prochaine, à Antananarivo. Quelles sont les pistes de réflexion qui seront étudiées en cette occasion ?

– Ce sera l’occasion de démontrer notre volonté de changer les choses, de casser avec l’image du métier qui est d’être figée. Nous allons donc, réfléchir sur le modèle économique à mettre en place pour la profession de comptable à, Madagascar et dans l’espace francophone. Si l’on compare le modèle francophone et anglophone, l’on constate un retard dans le monde francophone, par exemple, en termes d’effectif. Dans la Grande île, par exemple, les experts comptables ne dépassent même pas les 200 personnes. Lorsque l’on est en sous-effectif, on manque de poids dans les débats nationaux. Notre voix n’est pas entendue par le pouvoir public. Quand nous parlons de mettre en place un nouveau modèle c’est, par exemple, considérer les autres professionnels comptables qui ne sont pas parvenus jusqu’au stade d’expert comptable. (…) Il est tout à fait envisageable de considérer ceux qui disposent d’un master en comptabilité, par exemple, et les inclure dans le corps des professionnels comptables. Ces personnes maîtrisent la comptabilité. Il ne leur manque peut-être que l’éthique. Il y aura donc, des formations là-dessus. Une autre réflexion concernera le cursus de formation. L’on essayera de trouver une manière d’assouplir l’accès au métier d’expert comptable. Sera, aussi, discuté la communication. Il faut reconnaître que notre profession ne communique pas bien et pas assez avec le public.

• À quoi vont servir ces changements ?

– Tous les changements que nous allons mettre en œuvre seront pour trouver une solution de manière à convaincre nos clients potentiels, les étudiants qui seront la relève de la profession et le pouvoir public, comme quoi, nous sommes les interlocuteurs qu’ils doivent avoir dans la définition de la politique fiscale ou des stratégies économiques qu’il faut avoir à, Madagascar. Nous sommes persuadés que réussir à mettre un nouveau modèle économique professionnel pour la profession comptable à, Madagascar, passe par une bonne communication. (…) Dans la Grande île nous avons une profession d’expert comptable qui ne considère que les experts. Le modèle que nous envisageons est un modèle de la profession comptable qui va inclure les experts et non experts comptables. Ce n’est pas, uniquement, un objectif d’effectif, mais aussi, de s’adresser aux opérateurs.

• Avoir un président de la République expert comptable pourrait-il faciliter l’amélioration de la situation de la profession ?

– Le premier appui qu’il peut nous donner c’est la communication. Montrer qu’un expert comptable est, réellement, une personne qui sert l’économie de son pays, bien que là où il est, actuellement, il n’exerce pas le métier. Il est, cependant, bien placé pour savoir les enjeux de notre métier et notre objectif. Il peut être un facilitateur dans les réformes que nous souhaitons mettre en place.

Propos recueillis par Garry Fabrice Ranaivoson