Un nouveau club de golf vient de voir le jour. Le Jacaranda golf club a été présenté officiellement, lors d’une soirée jazzy à la Terrasse, Carlton vendredi, en présence des hautes personnalités dont le ministre du Tourisme Rolland Ratsiraka. Le club regroupe une partie de joueuses membres du golf club du Rova Andakana et compte actuellement cinquante-cinq membres, des locales ainsi que des ressortissantes étrangères. Les championnes comme Ony Marchand et Hanitra Ratsimbazafy en font partie. En fait, le club commençait à se former au mois de mars, et a déjà organisé cinq rencontres entre les membres.

Une trentaine de membres se retrouvent à chaque rencontre et la prochaine est prévue en septembre. « Notre Association ne se focalise pas vraiment sur la compétition, c’est plutôt le partage de passion, le golf, dans une convivialité. C’est tout simplement le plaisir de jouer », a mentionné une des membres, Ghislaine Rakotoarison Leroy. Le club n’a pas encore mis en place son équipe dirigeante, « nous ne sommes pas pressées de monter le bureau, nous sommes toutes de simples membres. On le ferra ultérieurement car on ne veut pas que le club soit trop formel et trop figé », a-t-elle poursuivi.

Serge Rasanda