Près d’un demi-kilo d’héroïne en partance pour le Canada a été saisi avant-hier. La drogue appartient à un étranger qui a eu recours aux services d’un transitaire.

Une exportation de drogue vers le Canada a été prise à contre-pied dans la zone sous- douane d’Air France Cargo Service à Mamory Ivato. Au total, 495 grammes d’héroïne, évalués à près de quatre vingt millions d’ariary ont été interceptés. Les douaniers n’ont pas eu du mal à mettre à jour le trafic, bien que la drogue fût dissimulée dans un panier d’osier, parmi d’autres objets et accessoires de fabrication artisanale destinés à l’exportation. Faisant partie d’une cargaison groupée dont une compagnie de transit est en charge des procédures d’exportation, le colis dans lequel était cachée la drogue retrouvée devait quitter Mada­gascar dans la soirée d’avant-hier, dans les soutes du vol de la compagnie Air France, avant que le trafic n’ait tourné court in extremis.

Le pot-aux-roses a été découvert lorsque les douaniers ont contrôlé tout l’éventail d’articles artisanaux, en partance pour Canada.

Ruses

Contrairement aux autres objets faits avec la même matière, le panier d’osier contenant le produit prohibé paraissait bien plus lourd que les autres, lorsqu’il a été soulevé. Ce petit détail a mis la puce à l’oreille des fonctionnaires des douanes qui, du coup, ont préconisé une inspection minutieuse. La vérification effectuée sur le banc de fouilles s’est avérée payante bien qu’il relevait d’un casse-tête pour les douaniers de mettre la main sur le produit stupéfiant.

En scrutant les manches du panier, ceux qui ont fait la vérification ont décelé que celles-ci, étaient faites de tuyaux en plastique courbés, soigneusement enfilés de fibres d’osier finies à la main. Sitôt les tuyaux contenant dénudés, les agents des douanes ont mis à nu le trafic sans difficulté.

À la lumière des informations communiquées, le contrebandier est un ressortissant étranger. Il avait sciemment eu recours aux services de la compagnie de transit pour dérouter tout contrôle. Vu la valeur peu importante des objets de fabrication artisanale que le contrebandier s’apprêtait à exporter au nez et à la barbe des douaniers, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de déclaration, d’autant plus qu’ils ont été décrits comme étant des articles de cadeau.

