Un jeune chinois est suspecté être l’auteur du meurtre d’un couple chinois. À l’issue d’une course-poursuite à Amboanjobe, le suspect a pu s’échapper.

La recherche de l’auteur présumé de l’enlèvement et l’assassinat d’un couple chinois à Ivato, vendredi dernier, est en cours. Les éléments des forces de l’ordre ont obtenu des renseignements. Ils se sont dépêchés de se rendre sur les lieux pour traquer l’assassin. Le suspect s’est caché dans les environs d’Amboanjobe, selon une source proche des enquêteurs. Il a été retrouvé avec le 4×4 des victimes à Amboan­jobe dans la nuit de vendredi à samedi.

La course-poursuite a duré une quinzaine de minutes. Des coups de feu ont été entendus. Mais la cible a pu se glisser hors des mailles des filets de la police. «La plainte de la famille des victimes a été reçue mercredi 15 mars. Vendredi, les corps ont été découverts dans un hôtel de renom à Ivato», explique le commissaire, Alexandre Ranaivoson. «Le tueur a emporté leur voiture et a pris la fuite en direction d’Amboan­jobe. D’après l’enquête, il s’agit d’un jeune chinois», poursuit-il.

Avis de recherche

Des avis de recherche ont été lancés dans toute la ville. Cette action est accompagnée de la sollicitation de tout individu susceptible de livrer des informations le concernant. Les dépouilles sont encore à la morgue de l’hôpital à Ampefiloha, en attente des résultats de l’autopsie et de l’enquête policière.

Le numéro d’immatriculation du véhicule a été changé. Les éléments des forces de l’ordre en charge de la circulation ont été tenus informés en vue de faciliter la poursuite. La brigade criminelle a annoncé samedi dernier qu’elle met les fers au feu et ne laissera plus le malfaiteur sortir de ses filets. Ils préviennent que toute vélléilté d’héberger le suspect est considérée comme un signe de complicité. Les responsables chargés de l’enquête ont alerté toutes les branches de services de la police de la ville afin de surveiller tous les secteurs suspects.

Hajatiana Léonard