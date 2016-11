À J-20 de l’ouverture du Sommet de la Francophonie, l’annexe de l’hôtel A&C, appartenant à Claudine Razaimamonjy, conseillère du président de la République, a été le théâtre d’une explosion. Le site étant prévu accueillir des délégations, la sécurité y sera renforcée.

La sécurité est à renforcer dans tous les sites destinés à accueillir le sommet de la XVIe Francophonie. Tel est l’ordre tombé hier soir au sein des forces de l’ordre, suite à une explosion survenue à l’hôtel A&C Ivato, l’un des établissements appelés à recevoir des délégations à l’occasion de cette rencontre francophone de première importance, qui se tiendra à Antananarivo du 21 au 27 novembre.

Un engin explosif a été lancé sur le chantier. Bien que le mobile semble encore relever du mystère, un officier-supérieur auprès de la police judiciaire soutient que la personne qui a lancé l’engin voulait apparemment faire un coup d’éclat.

L’explosion a eu lieu pile au moment où, Claudine Razaimamonjy, la propriétaire de ce complexe hôtelier, également conseillère du président de la Répu­blique, était en train de visiter son chantier, où d’impor­tants travaux d’amé­nagement battent son plein. Le fait que cette proche du pouvoir aurait pu être la cible délie de ce fait les langues.

« J’étais en train de couper des carreaux à l’étage lorsque j’ai entendu un bruit sourd. À ce moment, la patronne et l’une de ses collaboratrices se trouvaient sur le site de construction. Comme à son habitude, madame Claudine vérifie que tout va bien et s’assure que nous ne manquons de rien », confie l’un des ouvriers sur place.

L’attentat a été perpétré aux alentours de 19 heures, sur une aire bitumée, jouxtant de nouveaux bâtiments en construction, où des buses d’évacuation sont en train d’être enterrés. Des monticules de terre sont entassés un peu partout. Deux ouvriers qui y travaillaient, ont été légèrement blessés.

Dispositif armé

Ils ont été frappés d’éclats, respectivement au bras et au le dos, lorsque l’engin explosif s’est désintégré en plein vol. « Ayant eu plus de peur que de mal, ils ont pu regagner leur foyer », relate l’un des gendarmes venu faire le constat.

Une forte mobilisation d’éléments des forces de l’ordre de toutes les entités s’en est suivie. Le général de brigade Florens Rakotoma­hanina était sans nul doute le plus important homme de responsabilité auprès de l’Etat Major Mixte Opéra­tionnel de la Province d’Antana­narivo à s’être dépêché sur place. Interrogé sur ce qui s’est passé, il a néanmoins esquivé les questions sur cet attentat sans apporter de réelles réponses aux légitimes questions des journalistes.

Des artificiers du Corps de la Protection Civile (CPC), au sein de l’armée, ont, pour leur part, passé au peigne fin à l’aide de projecteurs le périmètre dans lequel l’explosif a éclaté, mais les recherches se sont avérées infructueuses.

Une autre source auprès de la gendarmerie nationale indique en revanche que le fauteur de trouble a sévi dans un chantier, non clôturé, se trouvant à proximité d’une voie publique, où il n’y avait aucune présence militaire.

«Nous sommes à J-20 du sommet. À ce stade, ce sont les recherches de renseignements qui sont intensifiées. Lorsque les délégations arriveront, rien ne sera laissé au hasard en matière de sécurité. La possibilité qu’un tel acte se répète est très infime. D’autant plus que l’ordre de renforcer d’un cran la sécurité vient de parvenir et que tous les effectifs mobilisés sont aux aguets », lance, quant à lui, une autre source auprès de la gendarmerie.

Il annonce dans la foulée une présence dissuasive d’éléments des forces de l’ordre pré-positionnés. Un fort déploiement de matériel raffermit, de surcroît, le dispositif armé préconisé.

Seth Andriamarohasina