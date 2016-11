Présentateur de l’émission « Destination Francophonie » sur la chaîne TV5 Monde, Ivan Kabacoff parle de la création de la chaîne jeunesse « TiVi 5 Monde » et de sa diffusion à Madagascar.

Racontez-nous la genèse de cette chaîne jeunesse ?

En 2009, on a créé un web TV qui s’appelait TiVi 5 Monde plus, avec comme objectif de consacrer une programmation exclusivement destinée à la jeunesse. Deux ans après, on l’a lancé aux États-Unis, car il y avait une forte demande sur place. C’est après que l’on s’est tourné vers l’Afrique avec des programmes typiquement africains. L’avenir de la Francophonie se situe ici en Afrique et dans l’océan Indien, et ce, pour faire valoir les productions locales, notamment les dessins animés africains, par exemple. Le but est de faire venir les enfants vers la langue française, les dessins animés ayant des vertus éducatives et ludiques à la fois. Ces produits sont typiquement francophones, et l’on mettra constamment en avant cet apprentissage du français.

C’est donc une chaîne à vocation éducative ?

Oui, car depuis vingt ans, on a un service éducatif qui accompagne ce projet à travers «Apprendre. tv5monde.com », pour faire venir nos productions dans les classes. L’idée a toujours été de faire diffuser par internet nos programmes avec des fiches pédagogiques pour aider les enseignants à apprendre par le biais de ces dessins animés. Cela ne remplace pas un cours de français, mais contribue à motiver les jeunes à s’initier à cette langue, de même qu’à comprendre la richesse de cette diversité culturelle qui enrichit les pays africains comme Madagascar. Nos programmes sont donc devenus des outils supplémentaires qui favorisent l’apprentissage des valeurs de la Francophonie. Avec cette chaîne, on donne aux enfants l’envie d’apprendre autrement, grâce à des divertissements qu’ils affectionnent.

Tivi 5 Monde est-il devenu une référence en la matière ?

Actuellement, on est devenu plus qu’une chaîne de télévision. On promeut la langue française par tous les moyens, que ce soit dans les classes ou à travers nos programmes. On compte désormais près de 700 000 connexions par mois, et c’est très bénéfique autant pour les enseignants que pour les élèves. Cela connaît un vrai succès. Du coup, les programmes tels que pour les dessins animés peuvent être revus différemment. Le feed-back qu’on a eu des États-Unis, était convaincant. Là bas, on est une chaîne payante, coûtant 10 $, et les gens s’abonnent pour avoir accès à nos programmes. Dans ce cas, on se bat pour proposer le meilleur qui répond aux besoins des téléspectateurs, notamment par rapport à la jeunesse.

Quid de Madagascar ? Pensez-vous trouver un bon public ici ?

Madagascar est très prometteuse, car notre présence ici contribue grandement à une large diffusion de nos émissions. On fait le pari d’être mieux diffusé en collaborant, en exclusivité, avec Blueline. Il n’y aura pas que des dessins animés, car divers programmes éveilleront autant la créativité de nos jeunes téléspectateurs qu’ils contribueront à étoffer leur culture générale. Ce sont des émissions qui initient les jeunes aussi bien à la découverte de l’écologie qu’à l’égalité des genres ou de la faune et tant d’autres. On convie le public malgache à découvrir Tivi 5 Monde, une chaîne de valeur, engagée avec des pluralités de points de vue, avec des programmes jeunesses qui abordent ces sujets de manière intelligente pour faire réfléchir les enfants. D’autant plus qu’on reste toujours ouvert et en quête de nouveaux programmes pour justement faire parler de la Francophonie. Ainsi, pour briser les clichés par rapport à Madagascar par exemple, on reste ouvert à des programmes représentatifs de la Grande île, de sa société et de sa culture.

Propos recueillis par Andry Patrick Rakotondrazaka