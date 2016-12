Des éléments de la gendarmerie ont procédé à l’arrestation d’Augustin Andriamananoro, à Itaosy, samedi. L’ancien ministre a été appréhendé durant l’enterrement de sa belle-mère.

Arbitraire. Les collaborateurs et la famille politique d’Au­gustin Andriamananoro, ancien ministre de la Commu­nication, ont usé de ce mot pour qualifier l’arrestation dont il a fait l’objet, samedi dernier, à Ambohijana­masoandro Itaosy.

L’ancien ténor du pouvoir transitoire était en plein enterrement de sa belle-mère, lorsque plusieurs éléments de la gendarmerie ont déboulé sur les lieux pour procéder à son arrestation, alors même que le corps de la défunte allait être inhumé. Sollicité à montrer le document juridique justifiant leur acte, les gendarmes ont juste répliqué : « Nous sommes ici pour exécuter des ordres ». Suite à l’arrestation, ces derniers ont conduit l’ex-ministre à Miarinarivo.

Lors d’une conférence de presse le 24 septembre dernier, le général Florens Rakotomahanina, commandant de la Circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN), a affirmé l’existence d’un mandat d’arrêt contre l’ancien membre du gouvernement de la Transition. La conséquence de « sa participation » à la manifestation contre l’exploitation aurifère de Soamahamanina, le 22 septembre.

Procédure

« Nous considérons Augus­tin Andriamananoro comme l’un des meneurs (…) », avait déclaré, à la presse,0 l’officier général, ajoutant que les charges retenues contre l’ancien ministre seraient pareilles à celles contre les deux meneurs des manifestations villageoises arrêtés le 22 septembre. Si l’on s’en tient aux propos du commandant de la CIRGN, le « prévenu » pourrait risquer une poursuite judiciaire pour « atteinte à la sûreté intérieure de l’État, conduite d’une manifestation sans autorisation et destruction de biens communs ».

Quelques opinions politiques parlent de « reprise des hostilités et des représailles, après la trêve du sommet de la Francophonie ». Pour défendre leur thèse, ils dénoncent la forme de l’arrestation du week-end.

Suite à une première tentative d’arrestation ratée, au siège de la station Viva à Ambo­divona, Augustin Andriamananoro se serait « caché ». Voici près d’un mois, toutefois, que l’ancien ministre est réapparu en public, reliant certaines de ses activités sur les réseaux sociaux, sans que les autorités ne bougent le petit doigt. Les gendarmes, par ailleurs, ont procédé à l’arrestation samedi, avec juste l’arme à la main et sans présenter aucun acte juridique.

« Cette arrestation m’interpelle, car jusqu’ici, aucune convocation officielle de l’ancien ministre à se présenter devant les autorités, ne nous est parvenue », ajoute maître Andria­misetra. L’article 102 du code de procédure pénale dispose, du reste, que : « Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé ou au prévenu et lui en délivre copie (…) ».

« Les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt, en cas d’urgence, sont transmis ou diffusés par tous les moyens », ajoute l’alinéa 4 de cet article qui souligne que « dans ce cas, l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, la date du mandat doivent être précisés dans la transmission ». Sans quoi, d’après un magistrat contacté: « la diffusion est considéré comme n’ayant jamais existé ».

Garry Fabrice Ranaivoson