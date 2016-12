Le corps d’un jeune garçon tombé dans un plan d’eau à Isotry a été aspiré par la pompe qui se trouvait non loin de là.

Une scène à fendre le cœur. C’est le corps sans tête et sans membre supérieur gauche d’un garçon de cinq ans que les pompiers ont extirpé de la station de pompage d’Isotry, vendredi soir, après 1h30 de recherches.

« L’enfant est tombé dans la partie d’un plan d’eau où se trouve une station de pompage. Il était tard et il faisait noir quand nous sommes arrivés sur place, mais nous n’avons pas hésité à plonger pour le chercher », raconte une source auprès des sapeurs-pompiers.

Le corps de l’enfant que sa famille avait cherché depuis l’après-midi se trouvait bien dans l’eau, mais « la pompe l’avait déjà aspiré », poursuit notre source. Les pompiers ont dû faire appel à des experts de l’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa), pour faire sortir le corps.

Enquête

« Il a carrément fallu enlever la pompe et c’est sur la terre ferme que le corps a dû être retiré », confie encore le pompier. « Sa tête et son bras gauche n’étaient plus là », ajoute-t-il.

L’enfant avait joué avec ses amis dans l’après-midi. N’étant pas rentré, ses proches et leurs voisins avaient commencé à le chercher, mais en vain. Ce sont des riverains qui ont fini par glisser l’idée qu’il était peut-être tombé dans l’eau. Il était 19h30 quand les sapeurs-pompiers ont reçu l’appel.

Venus assez rapidement sur les lieux, ceux-ci n’ont donc pu rien faire que d’extirper de la pompe le corps sans vie décapité et démembré de l’enfant. Le corps a été récupéré par le Bureau municipal d’hygiène tandis qu’une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre.

Nantenaina Njanahary