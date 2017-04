Un moment de communion musicale, c’est ce que Joel Rabesolo a proposé au public de la capitale ce week-end. Il a fait vibrer l’Is’Art Galerie à travers son trio.

Fort d’une personnalité et d’un charisme qui lui sont propres une fois sur scène, le virtuose malgache de la guitare qu’est Joel Rabesolo envoûte le public pour son passage au pays. Le week-end dernier, c’est une épopée des plus rythmées que ce prodige de la musique a proposé aux mélomanes de la ville des Mille. Musicien éclectique aux multiples facettes, celui que le public considère comme le Jimmy Hendrix national, s’est brillamment redécouvert sur la scène de l’Is’art Galerie à Ampasa-nimalo, dans la soirée du 8 avril.

Le fameux Joel Rabesolo Trio s’est reformé pour enivrer de ses compositions, les inconditionnels de l’Is’Art Galerie venus nombreux à l’occasion. Groupe tout aussi resplendissant de créativité que respecté de ses pairs dans le milieu, le trio se compose de Miora Rabarisoa aux percussions et à la batterie, de Ranto Rakotomalala à la basse et de Joel Rabesolo aux guitares acoustique et électrique. « C’est un moment privilégié que l’on partagera avec vous ici, un instant de plaisir musical unique dont je ne peux me délecter qu’ici au pays. Je vous suis reconnaissant de partager ce moment avec moi. Place à la musique», scande Joel Rabesolo, guitare à la main.

Électrisant et harmonieux

Le temps d’un concert qui regorgeait d’une convivialité et d’une fraternité exemplaire, les retrouvailles entre Joel Rabesolo et le public ont été spectaculaires. Porté par un style éclectique à travers lequel la musique traditionnelle de la Grande île se conjugue avec la musique contemporaine, Joel Rabesolo enivre son auditoire aux rythmes du « Baoejy», du « Salegy» ou encore du « Kilatsaky ». Des rythmes du terroir qu’il se plait à fusionner avec brio au jazz, au rock et au blues.

Transcendant et tout simplement électrisant, la prestation du Joel Rabesolo Trio a conquis un public de tous âges, venu nombreux se joindre à lui à l’occasion. Jusqu’au bout de la nuit, le groupe a envoûté l’assistance à travers ses compositions comme « Katakata sy pakopako », mais aussi « Omby makaiza », avec lesquelles Joel Rabesolo, Ranto Rakotomalala et Miora Rabarisoa ont fait chanter leurs instruments respectifs.

Andry Patrick Rakotondrazaka