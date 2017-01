Avec comme mot d’ordre, le « duo » sous toutes ses formes. La formule musicale « Hammond & Aponga » emmené par deux mélomanes de talent, mais également de musiciens pédagogues pour qui la passion pour la musique rime avec partage, a enivré le public de l’Is’Art Galerie Ampasanimalo dans la soirée du vendredi. Vers 20h, des férus de bonne musique venus d’horizons divers se sont retrouvés sur les lieux pour s’imprégner de ce savant mélange de jazz et de blues, joué avec fougue et énergie par Naly Johnson et son orgue, ainsi que Mendrika Rasolomahatratra armé de ses baguettes à la batterie. Deux instruments mélodieux manipulés par deux musiciens dynamiques pour deux genres musicaux des plus rythmés, c’est ainsi que « Hammond & Aponga » s’est donc illustré sur scène.

Chaleureuse, conviviale et enivrante de douceur aussi par moments, c’est une belle découverte musicale que Naly Johnson et Mendrika Rasolomahatratra ont proposé à leur public, le temps d’une soirée. Tout aussi surprenant, c’est donc un répertoire enchanteur que le duo a proposé avec majoritairement des interprétations, comme « Fly me to the moon » de Frank Sinatra. De même que des compositions inédites comme « Tempo dimy » et « Naly », qui ont ravi l’auditoire par cette rythmique exceptionnelle que retranscrivait ce mélange d’orgue et de batterie aux oreilles des mélomanes aguerris. Une formule gagnante qui met en valeur une vision musicale inédite, « Hammond & Aponga » se redécouvrira encore plus prochainement.

A. P. R.