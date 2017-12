Toute une journée en ode à la créativité d’une pléiade d’artistes contemporains, « Baz’Art » ouvre ses portes aux férus d’art et d’artisanat de la capitale, demain, à Ampasanimalo.

Un haut lieu de festivités, de découvertes et d’échanges artistiques. L’Is’Art Galerie sise à Ampasanimalo convie en son sein, un public de tous horizons à s’immerger pleinement dans l’univers de plusieurs artistes et artisans talentueux. Accueillant ce qu’elle affiche comme étant le « Baz’Art », c’est tout un marché à ciel ouvert, d’objets d’arts inédits que les visiteurs de l’Is’Art Galerie auront le privilège de découvrir tout au long de la journée de demain. De 10 à 18 heures, ils sont une bonne vingtaine d’artistes, d’artisans et de collectifs à se faire un plaisir de vous présenter leurs créations.

À l’approche des fêtes de fin d’année, cet antre de l’art contemporain ouvre bien grandes ses portes pour permettre au grand public d’acquérir d’une manière abordable des objets, des créations et des œuvres d’art tous uniques en leur genre. Le tout à titre de cadeaux notamment, des sculptures, des tableaux, des objets décoratifs ou encore des vêtements de jeunes stylistes. Le tout, toujours dans l’optique de valoriser le talent de ces artistes et artisans, qui se plairont à faire valoir leur personnalité auprès des visiteurs et des curieux qu’ils y rencontreront.

Souk d’art contemporain

Initié par l’association d’artistes contemporains La Tenturerie et l’Is’Art Galerie, « Baz’Art » est ainsi un concept inédit qui promet de ravir aussi bien les artistes et les artisans que le public. Il s’affirme comme l’occasion d’étoffer votre collection d’œuvres d’art ou artisanales pour sublimer votre foyer. D’autant plus que « Baz’Art » sera aussi, sans aucun doute, l’occasion de pouvoir découvrir ou plutôt redécouvrir la belle collection inédite de l’Is’Art Galerie.

Telle une expo-vente éphémère avec une envergure plus élargie, la journée de demain affiche ainsi les artistes Christel Sam de « Les modèles de Christel », Randyanne Andriam­panasina de « Rlafermière », Manahandray Beatrice de « Beaman’art », la jeune Tatamo de « Roofi », Nash, Franckie Rakotomalala, Zazawax, Caramiel, Renala, Equitalgue, Sameva, Cruselita, Kamikrea, le collectif de styliste « 3 Ladies Pirates », Farefelu, Mama Benz, Ramatoulaye Moussa Mazou de « La Pagneuse de Tana », Vice Local et le Comptoir des Artistes qui raviront tout ce beau monde de ses breuvages ainsi que de sa gastronomie « Gasigasy ».

C’est un espace de débats culturels et d’échanges artistiques qui ouvre la voie aux arts visuels contemporains au niveau national et international, et qui vise principalement à vulgariser l’art contemporain auprès des Malgaches. L’Is’Art Galerie entend perpétuer, à travers des événements comme « Baz’Art », cet amour de l’art et de l’artisanat originaux et typiques de Madagascar.

Andry Patrick Rakotondrazaka