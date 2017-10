Un collégien criminel et ses quatre complices ont défié la gendarmerie, avec les forces armées et les villageois d’Ambalamarina à Maha­zoarivo, dans le district d’Isandra, et ont été capturés vifs. Les faits remontent à la nuit du vendredi à samedi où un jeune homme, comparse de ces bandits est tombé sous les balles des forces de l’ordre. Deux fusils d’assaut kalachnikovs, deux fusils de chasse et un pistolet de fabrication artisanale, ainsi qu’une dizaine de munitions ont été saisis sur eux. Les malfrats ont tenté d’attaquer un village à Ambala­marina lorsqu’ils sont tombés dans un guet-apens. « Des renseignements nous sont parvenus, selon lesquels une bande de braqueurs concocte un vol aggravé. Et nous nous sommes apprêtés à leur tendre un piège », a signalé une source sécuritaire. Des tirs en rafales ont retenti sur le champ de bataille.

Cet élève du collège d’enseignement général (CEG) local est encore mineur et a participé à des attaques à main armée. Quelques-uns des éléments de la gendarmerie et des forces armées ont été touchés par les balles des malfrats, mais ils ont déjà reçu des soins.

H.L.