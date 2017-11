Le feu qui a sévi le 6 novem­bre au cœur même du parc de l’Isalo est actuellement maîtrisé. « Le foyer de feu s’est déclaré au niveau du parc national d’Isalo dont l’origine est imputée aux voleurs de zébus, ou feux de malaso », déclare un communiqué conjoint de l’Office national du Tourisme (ONTM) et du Madagascar national parks (MNP).

La mission de MNP est d’établir, de conserver et de gérer de manière durable les parcs et réserves nationaux, et celle de l’ONTM d’assurer la promotion touristique de la Grande île. Selon le communiqué, la lutte a été active car ils se sont impliqués, les villageois, les équipes des Parcs d’Isalo et de Zombitse Vohibasia, les comités locaux des parcs, les communautés riveraines. Près de deux cent personnes avec les guides et porteurs et une soixantaine de militaires du bataillon interarmes d’Ihosy se sont mobilisés pour éteindre le feu.

« La surface brûlée est constituée essentiellement de savane. La stratégie consiste à pratiquer le contre feux et à circonscrire les points stratégiques », souligne toujours le communiqué. Pour des raisons de sécurité, la piscine naturelle est temporairement fermée. Le circuit de Namaza rouvrira dès la semaine prochaine tandis que les autres circuits – Canyon des Makis, Canyons des rats, Circuits Anjofo Antsifotse restent ouverts. Des dispositifs ont déjà été mis en place pour protéger les canyons des feux rampant en hauteur.

Mirana Ihariliva