Une fois encore, c’est une exposition atypique et enrichissante en découvertes que l’Is’Art Galerie, sise à Ampasanimalo propose à partir de demain. Valorisant constamment la créativité et le talent des artistes, aussi bien contemporains que plasticiens et tant d’autres encore, l’Is’Art Galerie met cette fois-ci à l’honneur le design écologique, à travers les créations de Carine Ratovonarivo. Intitulée « Affichage libre », l’exposition invite le public à découvrir une série de broderies uniques confectionnées essentiellement sur du papier recyclé. En conjuguant art et artisanat donc, Carine Ratovonarivo expose le résultat d’un processus de création de longue haleine qui se lit sur une bonne cinquantaine d’emballages que le public aura le plaisir d’apprécier.

Faisant suite à une épopée créative et artistique qu’elle a entreprise en Californie aux États-Unis en 2013, « Affichage libre » se présente comme un carnet de voyage avec lequel elle embarque le public à la rejoindre. L’artiste tient aussi à cœur la préservation et la protection de l’environnement.

De ce fait, elle s’est fait un point d’honneur à baser ses créations autour de papiers recyclés, tout en incitant la majorité à travailler d’autres alternatives sur leur utilisation. « En tant que designer écologique, le constat de proposer d’autres alternatives a ce packaging devenait essentiel dans ma démarche. Eviter l’usage unique afin de proposer son réemploi à travers une démarche artistique qui peut interpeller, en est donc devenu le fil conducteur », affirme Carine Ratovonarivo. C’est ainsi que chaque emballage se voit orner de broderies artisanales, qui évoquent un fait aussi bien sociétal, qu’économique, culturel, politique, voire technologique. Comme l’indique son intitulé, « Affichage libre » a ainsi pour objectif principal d’interpeller la mémoire collective de notre société.

A. P.R.