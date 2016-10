À l’entame de l’Open International BMOI Air France, au Country Club Ilafy, Irina Ramialison se présente comme la grande favorite du tournoi. Elle est la mieux classée du tableau féminin.

D’origine malgache mais évoluant sous les couleurs de la France, elle dispute pour la première fois une compétition officielle à Madagascar. « Ça fait vraiment plaisir de revenir à Madagascar, encore plus de venir ici pour jouer au tennis en compétition officielle. Je sais que beaucoup de gens veulent me voir. Je vais tout faire pour essayer de gagner le tournoi. J’ai l’habitude de jouer devant un public qui me connait. Je ne me mets pas vraiment la pression. Je prends du plaisir et je m’amuse. J’essaie de montrer du beau tennis », a-t-elle confié, lors d’un entretien accordé à notre quotidien, hier.

Au premier tour de l’Open International, Irina doit affronter Yaëlle Vaissaud, classée 15/4. Elle se trouvait au 371ème rang mondial la semaine dernière. Hier matin, elle est passée à la 411e position après mise à jour du classement WTA.

Irina a profité de l’entretien d’hier pour évoquer son avenir. « J’arrête ma carrière en WTA. Je suis un peu fatiguée des voyages lointains. J’ai pris ma décision à la fin de l’été. J’ai vingt-cinq ans maintenant, ce n’est plus si jeune pour le tennis. Je vais reprendre mes études. Mais je continuerai toujours les tournois ITF en France », a-t-elle poursuivi.

Questionnée sur une éventuelle intégration en équipe nationale malgache, elle a répondu par la positive. « Ça me ferait plaisir de jouer pour la sélection malgache. Pourquoi pas l’année prochaine en Fed Cup. Il va juste falloir que je m’occupe de mon passeport », a-t-elle conclu. Une réponse qui a ravi les quelques dirigeants de la Fédération malgache de Tennis, présents au Country Club Ilafy.

Haja Lucas Rakotondrazaka