L’Economic development board of Madagascar (EDBM) a présenté hier au public le projet de zone économique spéciale dédiée au textile baptisée Textile City.

Un projet ambitieux. Madagascar envisage de mettre en place une zone économique spéciale dédiée au textile. Baptisée Textile City, cette zone est appelée à devenir l’un des pôles économiques du pays. « Elle sera bâti sur une surface de 100 hectares et sera capable d’accueillir 80 à 100 usines de production », explique Eric Robson Andria­mihaja, directeur général de l’Economic development board of Madagascar (EDBM), l’organisme chargé de la promotion des investissements à Madagascar.

Au salon du textile et habillement Origin Africa au Forello Expo Tanjombato, dans le sud de la capitale malgache, le projet Textile City devient une attraction pour les visiteurs. La maquette de cette ville-usine démontre bien l’ampleur et l’envergure du projet. Un aéroport, des lignes ferroviaires, une autoroute vont desservir Textile City. « Si nous voulons que la zone attire des investisseurs, il faut qu’elle dispose de toutes ces infrastructures. En plus, elle a son propre centre de production d’énergie, une station d’épuration d’eau, un centre commercial », soutient notre interlocuteur.

Optimisme

Profitant de la relance du secteur textile, l’EDBM veut encore aller plus loin avec ce projet Textile City pour attirer de nouveaux investisseurs. Après la période sombre de la crise de 2009, le secteur a pris son élan depuis le retour de Madagascar dans le cercle des pays bénéficiaires de la loi américaine African growth opportunity act (Agoa). « Avant 2008, nous étions à la deuxième place des pays producteurs dans l’espace de l’Afrique subsaharienne. Aujourd’hui, nous nous rapprochons de cette performance. La mise en œuvre de la zone économique spéciale dédiée au secteur textile sera un coup accélé­rateur pour la Grande île », lance le numéro un de l’EDBM.

À en croire ses explications, Textile City sera géré par une structure privée même si le terrain d’implantation appartient à l’État. Le projet, dont le coût est estimé entre 250 à 300 millions de dollars devrait commencer au premier trimestre 2017 pour être livré un an et demi plus tard.

Lova Rafidiarisoa