Le ministre Ramanantsoa a annoncé que Textile City serait installé du côté de Mora­manga. Son implantation promet une grande métamorphose de cette ville.

Moramanga va connaître une transformation dans les prochaines années. Le gouvernement envisage de créer une nouvelle ville dédiée à l’industrie textile. « Cette zone économique dédiée au textile ou Textile City sera installée à Moramanga. Cette localité représente une potentialité grâce à sa position géographique. Elle se trouve entre deux pôles de croissance : le Port de Toama­sina et la ville d’Antananarivo », a déclaré Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, ministre auprès de la Présidence, chargé de l’aménagement du territoire et des projets présidentiels. C’était lors de son exposition sur les priorités du gouvernement dans le secteur des infrastructures à Rome, devant des investisseurs italiens.

La concrétisation de ce projet va ainsi transformer totalement la région. Actuellement, le développement économique de cette localité est boosté par la présence de la plus grande mine du pays avec Ambatovy. Étalée sur une surface de cent hectares, cette ville industrielle est capable d’accueillir quatre vingt à cent usines de production. C’est un véritable vivier en termes de création d’emploi.

Envol

D’après l’Economic development board of Mada­gascar (EDBM), les développeurs apporteront 160 millions de dollars d’investissement pour huit cent mille mètres carrés de construction. Les investisseurs, quant à eux, débourseront 40 millions de dollars pour le matériel et les équipements. « 40 à 70 milliards ariary de salaire seront honorés mensuellement aux deux cent mille nouveaux employés, lesquels, à leur tour, contribueront à développer les zones environnantes par leurs dépenses », note cette agence de promotion d’investissement à propos des retombées écono­miques de cette zone industrielle.

Le projet était annoncé en novembre 2016, lors du salon sur le textile et habillement en Afrique, Origin Africa au Forello Tanjombato. Le mot est lâché par le membre du gouvernement hier, à Rome. Benjamina Ramanantsoa Ramarcel tentait, en effet, de convaincre les investisseurs italiens. Toutes les zones économiques spéciales, dont celle destinée au textile habillement, étaient exposées par le ministre, dans la salle de conférence de l’hôtel Parco Dei Principi Hotel & Spa au centre de la Ville Éternelle.

Lova Rafidiarisoa