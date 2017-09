Le Président Rajaonarimampianina affiche sa volonté de développer les marchés financiers du pays. Pour cela, l’État va collaborer avec la Bourse de Londres.

Le séjour présidentiel à Londre est marqué par la visite de l’un des plus grands marchés boursiers de la planète. Le Président Hery Rajaonari­mampianina, avec les membres de la délégation, ont participé hier matin à la cérémonie d’ouverture du marché financier de la Bourse de Londres ou le London Stock Exchange Group (LSEG). C’était une occasion pour le chef de l’État de discuter d’une possible collaboration avec la Bourse de Londres pour développer les marchés financiers du pays.

« La visite d’aujourd’hui à London Stock Exchange est la prochaine étape naturelle de l’évolution des marchés financiers de Madagascar. Nous sommes impatients de travailler avec London Stock Exchange Group car il nous soutient dans nos ambitions de développer les marchés de capitaux de Madagascar et de préparer des entreprises locales pour l’investissement international », a déclaré le Président Hery Rajaonarimampianina.

Des projets de mise en place de marché boursier ont vu le jour dans la Grande île. On se souvient de Madabourse au début des années 2000. Actuellement, il y a Madagascar Exchange Mercantile, une bourse de commerce de matières premières. On n’en sait pas plus sur cette forme de collaboration avec la Bourse de Londres. De son côté, la LSEG affiche son soutien d’appuyer le gouvernement à développer le marché financier du pays.

Approche à accès libre

« Aujourd’hui, cela renforce la position de Londres en tant que marché de premier plan pour les entreprises internationales et reflète l’engagement de LSEG en faveur d’une approche à accès libre, en soutenant Madagascar, en ce qui concerne son ambition de développer les marchés financiers du pays », a déclaré Liz Stevenson, Global head of government relations and regulatory strategy de LSEG.

La Bourse de Londres a travaillé avec un certain nombre de pays africains, en les soutenant dans divers plans d’expansion dans toute la chaîne d’échanges, y compris la liste, le commerce, la technologie et la compensation, ce qui a permis de positionner ces marchés de capitaux comme centres économiques régionaux.

Depuis son arrivée au pouvoir, le Président ne cesse de lancer des appels aux investisseurs étrangers. De « vrais investisseurs » comme il l’a déclaré lors de l’inauguration du Mining Business Center face à certains spéculateurs du secteur. Pourtant, la spéculation est chose courante dans les marchés boursiers. Le trading est parfois synonyme de spéculation. Et ceux qui réussissent à faire spéculer sur les actions, l’or, les devises, les titres… auront une bonne récolte à la clôture du marché.

Lova Rafidiarisoa