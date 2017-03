Une mission économique belge séjourne dans le pays pour développer de nouveaux partenariats avec le secteur privé malgache.

Une visite très prometteuse. La mission économique belge conduite par l’agence wallone à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) affiche son optimisme au cours de leur séjour dans la Grande île. Des discussions se sont engagées. Des contacts se sont noués. Mais les Belges évitent encore de parler de nouveaux contrats. Pourtant ils espèrent tirer profit de leur séjour pour sceller de nouveaux partenariats avec le secteur privé malgache.

« Certaines sociétés souhaitent développer un simple réseau de ventes et de distribution. D’autres envisagent la signature d’un joint-venture, d’autres encore se profilent en tant qu’investisseurs potentiels à Madagascar », a fait savoir Dominique Delattre, directeur Afrique, Proche et Moyen Orient de l’AWEX, au cours d’une réception organisée, hier à l’Hôtel Carlton.

« Cette mission d’une taille importante, avec une vingtaine d’entreprises issues de divers secteurs d’activité, témoigne de l’intérêt de la Belgique d’investir dans un pays comme Madagas­car», a soutenu Roxane de Bilderling, ambassadeur de la Belgique auprès de la République de Mada­gascar. Elles sont issues de divers secteurs d’activités dont la construction, le traitement des eaux et de déchets, produits et équipement pour l’industrie agro-alimentaire, consultance, énergie, soutien au développement du tourisme et textile. Des faits soutenus par le responsable de l’AWEX. « Cet engouement très élevé démontre bien le potentiel économique de Madagascar et sa stabilité politique retrouvée suscite un réel intérêt pour les entreprises belges », continue d’expliquer Dominique Delattre.

Approche prudente

Durant leur séjour dans la Grande île, cette mission économique belge multiplie les contacts et rencontres B to B avec des entrepreneurs, industriels ou partenaires potentiels malgaches pour développer de nouveaux partenariats. Ce jour, la délégation prévoit de rencontrer les entreprises membres du groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Chambre de Commerce d’industrie (CCI).

Lors de l’évènement d’hier à Anosy, des discussions en aparté se sont formées. Ce sont des prémices à un éventuel partenariat avec le secteur privé malgache. La plupart des dirigeants des grosses boites du pays ont été aperçus sur le lieu. « L’arrivée de cette délégation laisse une grande opportunité pour l’économie malgache. De nouveaux partenariats entre le secteur privé des deux pays se profilent à l’horizon », a fait savoir Gil Razafin­tsalama de l’International Trade Board of Madagascar (ITBM). Tout cela cadre bien avec l’objectif du voyage.

En termes d’échanges commerciaux entre les deux pays, ils se chiffrent à une centaine de millions d’euros. Actuel­lement, Mada­gascar importe plus depuis la Belgique des produits de l’industrie chimique, métallique et pharmaceutique. Même si la Grande île est le 100e client du Royaume Belge, les produits alimentaires malgaches comme la vanille, le girofle ainsi que les matières premières utilisées dans l’industrie pharmaceutique s’exportent facilement sur le marché belge. Mais avec l’arrivée de cette mission économique, de nouvelles donnes se profilent à l’horizon.

Lova Rafidiarisoa