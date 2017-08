La politique économique chinoise à l’étranger sera désormais sujette à un suivi méticuleux selon le conseil des affaires d’État.

Prévention. C’est dans cette optique que le gouvernement chinois compte recadrer l’investissement irrationnel effectué par certains grands groupes chinois à travers le monde, y compris Mada­gascar, depuis ces dernières années. Cette directive du conseil des affaires d’État chinois, sortie le 19 août, confirmée par le bureau du conseil économique auprès de l’ambassade de Chine à Madagascar, limitera les investissements des opérateurs chinois dans de nombreux secteurs, notamment l’immobilier, l’hôtellerie ou encore l’industrie de divertissement. « Des investissements effectués par des sociétés chinoises d’envergure, ces derniers temps, ont échoué à soutenir la croissance économique du pays avec un risque impactant négativement sur la stabilité financière à travers la sortie de capitaux », selon le conseil des affaires d’État. À l’image du conglomérat chinois Wanda qui vient de renoncer à un marché immobilier de 510 millions d’euros au Royaume Uni. Ce dernier évite ainsi un surendettement après avoir investi vertigineusement dans ce domaine sans pour autant contribuer à la croissance économique réelle de la Chine.

Diplomatie

D’un autre côté, Pékin encourage ses opérateurs à se concentrer dans d’autres domaines jugés plus judicieux. À savoir dans l’agriculture, la pêche, le pétrole et l’exploitation minière, ainsi que dans certains domaines du secteur des services tout en promouvant la culture chinoise à travers le monde. Des secteurs dans lesquels Madagascar est encore à la recherche d’investisseurs directs. Cette politique d’encouragement rentre ainsi dans le cadre de la diplomatie commerciale enclenchée par la Chine à travers le fameux projet «la ceinture et la route» consistant à promouvoir une véritable intégration économique partant de la Chine en passant par la région Eurasiatique jusqu’en Afrique. Ainsi, les investissements à outrance dans les domaines cités précédemment seront fort probablement restreints dès lors qu’ils ne seront pas conformes à la diplomatie chinoise du développement. Une diplomatie stipulant une coopération mutuellement bénéfique. Une restriction qui sera donc valable pour toute société chinoise présente à Madagascar et ne respectant pas les normes locales en termes d’environnement et de sécurité.

Harilalaina Rakotobe