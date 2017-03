Des opérateurs malgaches vont se rendre à Casablanca Maroc la semaine prochaine. Pour de nouveaux partenariats avec des entreprises marocaines.

C’est une suite logique. Des opérateurs économiques malgaches vont faire un déplacement au Maroc la semaine prochaine. Cette visite cadre avec la tenue du forum Maroc Madagascar organisé par la confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) le 15 mars à Casablanca. « Cette mission est composée de trente cinq représentants d’entreprises malgaches issues de divers secteurs d’activité. Des syndicats et organisations patronales du pays vont aussi faire le déplacement pour cette occasion », a fait savoir hier Ndrina Ralaimanisa de la BNI Madagascar.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la visite d’une délégation d’opérateurs économiques marocains à Antananarivo, en novembre dernier. Lors de cette visite en terre malgache, la délégation marocaine n’était pas rentrée les mains vides. Elle a remporté vingt-deux accords de coopération bilatérale avec Mada­gascar touchant plusieurs domaines d’activités.

Quand aux opérateurs malgaches, ils espèrent tirer profit de leur séjour à Casablanca pour nouer de nouveaux partenariats. D’autant plus que la composition de la délégation n’est pas des moindres. Des capitaines de l’industrie malgache, des chefs d’entreprises, de grands groupes du pays, des industriels font partie du voyage. C’est sûr qu’ils ne feront pas du tourisme dans cette ville marocaine.

D’autres perspectives

À part la présentation de l’environnement des affaires et des opportunités d’investissement dans les deux pays ainsi que des ateliers sectoriels, des rencontres B2B et B2G, comme business to governement, sont au menu de l’agenda. « C’est une occasion pour la délégation d’entrer en contact direct avec des dirigeants et chefs d’entreprises marocaines », a soutenu Gil Razafintsalama de l’International Trade Board of Madagascar (ITBM).

Les différents accords signés entre les deux pays en novembre pourraient faciliter l’affaire. Les deux pays avaient projeté de mettre en place une assurance agricole suivant une convention cadre signée entre Mutuelle Agricole Marocaine d’Assu­rance et l’Assurance Aro. En outre, la mise en place d’une institution de micro- finance figure dans cette ligne. A cela s’ajoute la valorisation et le sauvegarde du canal de Pangalanes. Quel­ques sociétés ont déjà fait un pas dans des accords de coopération. C’est le cas pour le groupe Sipromad avec la Banque BOA Group et BCP, ainsi que la BNI Madagascar et Attijariwafa Bank.

Lova Rafidiarisoa