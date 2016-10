Une délégation d’opérateurs Malaisiens est dans nos murs. Ces hommes d’affaires ont rencontré hier leurs homologues malgaches afin de faire un « réseautage » dans un premier temps, et nouer des partenariats par la suite. « Le gouvernement malaisien a mis en place un fonds pour les petites et moyennes entreprises afin de développer leurs activités d’exportation. Madagascar figure parmi les pays pilotes pour cette exportation malaisienne », a déclaré hier Christian Rasoa­rahona de la Malaysia Mada­gascar Business Council (MMBC). Cette chambre de commerce regroupe plus d’une centaine d’entreprises malaisiennes dont la fameuse compagnie aérienne Air Asia. Celle-ci est très connue surtout comme étant le premier transporteur low-cost mondial.

En échange, les entreprises malaisiennes veulent se lancer aussi dans l’importation des produits « made in Madagascar ». La porte est donc grande ouverte pour les entreprises malgaches en quête d’une nouvelle destination. D’autant plus que Kuala Lumpur, la capitale malaisienne se trouve à 7 heures de vol d’Antananarivo contrairement aux 10 heures de vol de l’Europe. En plus, l’entrée dans ce pays de l’Asie du Sud Est ne requiert pas de visa pour un titulaire d’un passeport malgache en cours de validité.

« Nous laissons une grande opportunité aux produits malgaches d’atteindre non seulement le marché malaisien mais aussi quelques pays membres de l’Asean » tient à rassurer Abdul Kabur, président de la MMBC avant d’ajouter l’objectif de sa mission qui consiste à « explorer les besoins malgaches ». La construction, le tourisme, l’éducation, sont autant de secteurs auxquels ces opérateurs asiatiques veulent investir dans la grande île.

Méconnues d’une grande partie des entreprises malgaches, les relations commerciales entre les deux pays restent encore très faibles. Alors qu’ils sont liés par l’Histoire. Le destin veut que les Malaisiens fassent partie de ceux qui ont peuplé la Grande île, il y a des centaines d’années de cela.

Toutefois, dans la fin des années 90, la Malaisie a fait son entrée dans le monde des affaires malgaches avec l’opérateur télécom Sacel. « Les évènements politiques nous ont obligés de plier les bagages. Maintenant qu’il y a la stabilité, les deux pays peuvent travailler de concert dans le développement de leurs relations commerciales », soutient l’homme d’affaires malaisien.

L.R.