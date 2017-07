L’EDBM a lancé des promotions outremer. Les investis­sements étrangers commencent à affluer.

Croissance continue. Pré­senté par l’Eco­nomic Develo- pment Board of Madagascar (EDBM) hier à Antaninarenina, son rapport d’activité affiche des chiffres éloquents. Huit cent quatre vingt trois entreprises nouvellement créées, rien que durant le premier semestre de cette année. Soit un taux de croissance de 14 % par rapport à l’année dernière, avec un délai de création réduit à seulement cinq jours. Par ailleurs, quarante nouvelles entreprises ont été créées pour le secteur TIC, une vingtaine pour le secteur minier et autant pour l’agribusiness, ainsi que le tourisme et le textile.

Cette croissance positive s’explique en partie par les démarches de promotion effectuées par l’EDBM un peu partout à travers le monde. Notamment en Afrique, en Asie, en Europe ou encore aux États-Unis. Selon les estimations du rapport, la création de ces nouvelles entre­prises a engendré près de deux mille trois cent em­plois formels, rien que pour Antananarivo et ses environs.

Promotion

La promotion et la facilitation des investissements étant l’essence même de l’existence de l’EDBM en tant qu’agence de promotion, ce dernier cible les secteurs et sous-secteurs afin d’y rediriger les investisseurs.

« Madagascar possède des atouts indéniables, mais ils ne sont que faiblement exploités. C’est pourquoi la promotion joue un rôle considérable, afin d’attirer les IDE vers les secteurs prioritaires, et dans lesquels le pays possède des avantages comparatifs », explique Johary Rajosefa, Directeur des Services aux Investisseurs au sein de l’EDBM. Raison pour laquelle l’agence insiste sur le développement du textile, du tourisme et des TICs, dans la mesure où ces derniers contribuent à tirer l’économie malgache vers le haut.

Par ailleurs, des road­shows sont encore prévus pour ce second semestre, afin de promouvoir l’image de la Grande île au-delà de ses frontières maritimes. Si Pékin et Berlin ont été visités auparavant, l’Italie, l’Angleterre ainsi que le Canada verront prochainement la délégation de l’EDBM débarquer. « Il est primordial de procéder à ces promotions dans le cadre de la politique de diplomatie économique. C’est uniquement de cette façon que nous pourrons redorer l’image de Madagascar, dans la mesure où celle-ci est souvent plus connue pour sa réputation de pays à haut risque en matière d’investissement, après les crises successives », conclut le Directeur.

Harilalaina Rakotobe