Les roadshow économiques se poursuivent. Après Londres, les autorités mettent le cap en Italie.

L’Italie ouvre ses portes aux investisseurs malgaches. Une centaine d’investisseurs italiens attendent, avec enthousiasme, les membres du secteur privé malgache pendant la conférence économique, organisée à Rome, les 17 et 18 octobre. Les opportunités de conquérir le marché italien et de nouer des partenariats d’affaires avec les investisseurs italiens se présentent ainsi pour les acteurs économiques malgaches. Cette manifestation est organisée conjointement par la Chambre de commerce d’industrie Italie Madagascar (CCIIM) et l’Economic development board of Mada­gascar (EDBM).

« Les Italiens sont très enthousiastes à l’idée de travailler avec les entreprises malgaches », a déclaré Ciro Visone, président de la CCIIM, hier, lors d’une réunion d’information sur ce rendez-vous économique. Cette déclaration relève d’un grand espoir pour les membres du secteur privé malgache. « C’est un bon signe pour un éventuel partenariat », soutient un chef d’entreprise. Et le profil des investisseurs reste très intéressant.

Prometteurs

La plupart d’entre eux sont issus de la confédération générale de l’industrie italienne, connue aussi comme la Confindustria. Cette organisation regroupe principalement les entreprises et industries qui tiennent le socle de l’économie italienne. La Confindustria rassemble autour d’elle cent cinquante mille entreprises, membres de toutes tailles et issues des industries de la fabrication, de la construction, de l’énergie, des transports, de la nouvelle technologie, du tourisme et des services en Italie. D’ailleurs, l’évènement se tiendra dans des locaux de la Ville éternelle.

D’après l’EDBM, les échanges commerciaux entre les deux pays restent encore très faibles mais promettent beaucoup. La valeur des exportations de Madagascar vers le marché italien est estimée à près de 23 millions de dollars. « Les Italiens sont obligés de passer par la France pour se procurer des produits malgaches. Ce rendez-vous renforcera les liens commerciaux entre l’Italie et Madagascar », continue le Président de la CCIIM.

Pour cette mission économique, les opportunités d’investissements dans le secteur agro-alimentaire, agriculture, infrastructures, énergie et tourisme dans la Grande île, seront mises en avant.

Lova Rafidiarisoa