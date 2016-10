Après avoir essayé d’introduire illicitement une arme à bord d’un avion, un sénateur encourt l’arrestation. Convoqué par la police, il ne s’est toujours pas manifesté.

Un sénateur en exercice dans le collimateur du service central de la police de l’air et des frontières (PAF) à Ivato. Convoqué à deux reprises par les enquêteurs, après qu’un pistolet automatique de marque Barilet, non déclaré et sans présentation de permis de détention, ait été retrouvé dissimulé avec des munitions dans un de ses bagages de soute à l’embarquement du vol MD 416 de la compagnie Air Madagascar à destination de Maroantsetra, le parlementaire de la Chambre haute, cloué au pilori, encourt une arrestation.

Selon les informations communiquées, la procédure prévoit la possibilité d’une demande, à adresser au bureau permanent du Sénat, pouvant permettre son arrestation, ou l’obligeant à se présenter devant les enquêteurs. Aux dernières nouvelles, une dernière convocation est en passe d’être envoyée au sénateur incriminé.

Joint au téléphone hier, le président du Sénat Honoré Rakotomanana, affirme pour sa part ne pas être au courant de cette affaire.

Les faits remontent dans la matinée du jeudi 6 octobre, aux alentours de 10 heures, lorsque le sénateur a tenté d’introduire illicitement à bord de l’avion l’arme interceptée in extremis. Lorsque des agents de la Société de Sûreté Aéroportuaire de Madagascar (SAMADA), travaillant de concert avec les éléments de la PAF ont découvert le pot-aux-roses, le locataire de la Chambre Haute ne s’est pas manifesté, bien qu’il ait été appelé au haut parleur.

Abandonné

Carte d’embarquement, en main, il a sauté à bord de l’ATR 72 d’Air Mada­gascar, dont le vol était en passe

d’être clôturé. Le pistolet automatique a été localisé lorsque le bagage a été passé au scanner.

Envoyée au banc des fouilles, la valise suspecte a été ouverte, lorsque le propriétaire ne s’est pas manifesté, après avoir été invité quatre fois à se présenter.

Un simple prénom était inscrit sur le talon de bagage, en remontant cet indice et en examinant les enregistrements des caméras de surveillance, ils ont, néanmoins, réussi à établir l’identité du sénateur incriminé. Jusqu’à maintenant, le pistolet est saisi par la PAF, tandis que la valise abandonnée est gardée au service litige bagage d’Air Madagascar.

Voyager en avion avec une arme à feu n’est pas interdit selon une source policière, mais il faut faire une déclaration et présenter le permis de port ou de détention d’arme.

Aux dernières nouvelles, le parlementaire en question est déjà de retour à Tana.

Seth Andriamarohasina