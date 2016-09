Creuses et approximatives. Des mots qui pourraient résumer les répliques de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, lors de son passage sur le plateau de l’émission « Grand angle », de TV5 monde, mercredi. Dès les premières secondes, il a été constaté que le locataire d’Iavoloha avait de sérieuses difficultés dans ses répliques.

Et la réaction de l’opinion sur les réseaux sociaux ont été particulièrement acerbes. « Ses réponses aux questions posées sont d’un vide abyssal ! Rien de concret », s’indigne un internaute, dans son commentaire sur Facebook. À mi-mandat et à quelques mois de la tenue du sommet de la francophonie, le chef de l’État avait eu l’occasion d’affirmer de vive voix, sur la scène internationale, les actions faites, les projets à entreprendre, la manière dont il compte procéder pour y arriver, ainsi que les moyens à mettre en œuvre et les besoins.

Cela n’a toutefois pas été le cas. Des sujets comme la lutte contre la pauvreté, contre la corruption, l’insécurité, ou encore la politique intérieure ont pourtant été abordés durant l’entretien. Et les questions, simples et directes.

« Madagascar est prêt à accueillir le sommet de la francophonie », est l’unique réponse ferme. En réponse à l’importance de l’événement pour le pays, le chef de l’État a montré un certain atermoiement dans sa réplique.

Laconique

Semblant réciter une réponse toute faite, le Président a parlé du projet de francophonie économique, mais aussi, de la francophonie numérique. Ce qui a intrigué le journaliste et l’a amené à relancer sur ce dernier point. « On parle de numérique mais, vous êtes dans un pays encore, aujourd’hui, l’un des plus pauvres au monde (…) ». Le locataire d’Iavoloha a, d’autant plus, soutenu dans une précédente intervention que le sommet de novembre devrait être un élan à la croissance économique et au développement inclusif.

Toujours dans le contexte de la francophonie, le chef de l’État a aussi été questionné sur les rapports de Madagascar avec la langue française. Et sa réponse a été hors sujet. Sur la lutte contre la corruption, ou encore pour résorber l’insécurité, Hery Rajaonarimampianina, s’est contenté d’affirmer qu’il s’agit « d’une priorité », en parlant juste de sensibilisation et de mobilisation. Sur ces deux points, les questions du journaliste ont, pourtant, été franches et simples : « Que comptez-vous faire ? ».

La formule laconique « c’est une priorité » a été reprise concernant la lutte contre la pauvreté en y ajoutant, tout de même, qu’il mise, notamment, sur l’agriculture pour y parvenir. « Il faut qu’on développe cette agriculture (…) », a déclaré le chef de l’État. Ce qui a donné une ouverture au journaliste de TV5 monde pour lancer : « Vous dites qu’il faut qu’on, mais vous êtes au pouvoir depuis plus de 2 ans, depuis qu’avez-vous fait pour l’agriculture, justement ». Une relance qui a, vraisemblablement, déconcerté le locataire d’Iavoloha.

Le président de la Répu­blique s’est défendu en sortant la carte du projet Bas-Mangoky. Appuyé par la Banque africaine de développement (BAD), le projet Bas-Mangoky ne date toutefois pas de son quinquennat et remonte même au temps de l’ancien président Marc Ravalomanana.

G.F.R.