L’ancien Président a bénéficié d’une évacuation sanitaire, à l’île de la Réunion. Sauf changement, une intervention chirurgicale serait programmée.

Critique. Tabera Ran­driamanan­tsoa, ancien ministre, et un des proches collaborateurs d’Albert Zafy, ancien Président de la République, l’a reconnu hier. « L’état de santé du président Zafy est stable. Il est néanmoins critique », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Après l’avis des experts indiquant qu’il peut supporter le voyage, l’ancien chef d’État a été évacué à l’île de la Réunion hier, par un vol privé. L’aéronef a décollé vers 16 heures 20 minutes. Son fils, trois médecins et son garde du corps auraient été du voyage. « D’autres de ses proches prendront un vol régulier ce jour pour le rejoindre », ajoute l’ancien membre du gouvernement de la Transition. À en croire ses propos, le résident de la villa Elisabeth, Ivandry, « devrait subir une intervention chirurgicale ».

L’ancien ministre parle d’« une obstruction d’un vaisseau sanguin dans la tête » du chirurgien cardiaque. Les résultats du scanner du professeur Albert Zafy, selon les dires de Tabera Randriamanantsoa, auraient convaincu les experts malga­ches sur la nécessité d’une intervention chirurgicale. L’opération de « la tête » ne pouvait pas se faire à Madagascar, faute de matériel adéquat.

L’absence de matériel chirurgical approprié aurait également poussé les médecins à choisir l’île de La Réunion comme destination de l’évacuation sanitaire (EVASAN), au lieu de l’île Maurice, d’après toujours Tabera Randriamanantsoa. L’ancien président de la République a été admis à la Polyclinique d’Ilafy mer­credi, après avoir été préalablement transporté en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) Joseph Rasseta, Befelatanana.

Prudence

« Un malaise dû à la fatigue », comme l’ont indiqué ses proches, serait la raison de cette hospitalisation. Certaines thèses parlent cependant d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Un diagnostic que personne ne confirme jusqu’ici. L’obstruction d’une artère du cerveau peut causer un AVC.

Durant son court séjour à la Polyclinique d’Ilafy, celui qui est aussi président d’honneur du parti de l’Union nationale pour le développement et la démocratie (UNDD) a été sous soins intensifs. Les visites ont été strictement restreintes, affirment ses proches. « Même les membres de sa famille qui souhaitaient le voir ont été triés sur le volet », affirme l’un d’entre eux. Des indiscrétions indiquent qu’outre ses proches et sa famille politique, des représentants du gouvernement se seraient portés au chevet du professeur Zafy, mercre­di en début de soirée.

Marc Ravalomanana, ancien président de la Répu­blique, lui a également rendu visite, hier matin. Une rencontre entre ces deux anciens chef d’État, à la résidence du chirurgien cardiaque à Ivandry, le 18 septembre, est la dernière information concernant le premier président de la troisième Répu­blique, relayée par la presse.

Agé de 90 ans, le natif de Betsiaka, Ambilobe, dont le mandat à la Présidence a été écourté par un empêchement par les députés, prononcé par la Haute cour constitutionnelle (HCC) le 4 septembre 1996, aurait été en petite forme depuis un temps relativement long. Il aurait toutefois repris des forces depuis un bon moment, avant ce brusque malaise. Se voulant rassurant sur l’état du professeur, ses proches concèdent, toutefois, que son âge avancé impose une grande prudence et fait que sa santé soit délicate.

Garry Fabrice Ranaivoson