Il n’en serait pas à sa première frasque. Un Américain de 35 ans, qui fait l’objet d’une accusation d’attentat à la pudeur sur sa fille de cinq ans à Maurice, serait aussi recherché par Interpol. C’est devant la cour de district du Minnesota, aux États-Unis, que cet habitant de Vacoas devait se présenter pour deux accusations de possession of pornographic Work-Computer Disk.

C’est le 18 octobre 2010 qu’il lui a été reproché d’avoir des vidéos pornographiques en sa possession. À la suite de recherches sur un ordinateur saisi à son domicile, l’inspecteur Dale Hanson de l’État du Minnesota a identifié 69 fichiers contenant des téléchargements de vidéos dans lesquelles des enfants de moins de six ans seraient victimes de pornographie et de pédophilie.

Il serait passé aux aveux, affirmant qu’il avait téléchargé ces vidéos par curiosité. Depuis, il est recherché par les autorités américaines. (…)

Par ailleurs, le procès intenté à ce père de famille pour attouchements a repris lundi en cour intermédiaire de Maurice. (…) Il sera fixé sur son sort le 8 décembre.

