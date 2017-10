Le haut débit débarque dans le chef-lieu de la région Boeny. La connexion 4G d’Orange Madagascar permettra de booster les PME locales.

Après Antsiranana, le 18 août dernier, le lancement officiel de la 4G Orange a eu lieu hier à l’hôtel les Roches Rouges à la Corniche Mahajanga. L’ensemble des opérateurs économiques a répondu présent à cette soirée.

Michel Degland, le directeur général d’Orange Madagascar, a tenu particulièrement à être présent à cette cérémonie, s’il a manqué celle d’Antsiranana.

« La qualité du réseau Orange est une véritable force qui nous permet de continuer à proposer des solutions de qualité afin de permettre l’intégration des nouvelles solutions numériques dans les activités des professionnelles», a-t-il souligné.

La délégation d’Orange Madagascar a profité de l’occasion pour s’enquérir et collecter directement les besoins des clients et futurs clients, en vue d’apporter les meilleures solutions pour le développement de leurs activités et ainsi offrir la meilleure qualité de service.

Le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, André Neypatraiky Rakotomamonjy, a, pour sa part, annoncé le financement par son département du projet d’interconnexion du bureau de la mairie de Mahajanga avec ceux des fokontany.

« La ville où j’ai passé ma scolarité m’a beaucoup donné, à moi de donner en retour. Dans le contexte de développement, le secteur des télécommunications doit jouer un rôle majeur, un rôle de catalyseur afin de soutenir les efforts entrepris par le secteur privé, mais aussi par l’État », a-t-il mentionné.

Numérique pour tous

« Le numérique ne doit exclure personne et mon ministère entreprend déjà différents projets pour que la population soit bénéficiaire du projet présidentiel Le numérique pour tous. Les vacances numériques que nous avons déployées en août et septembre, notamment avec Orange Madagascar, en sont un exemple», a rappelé André Neypatraiky Rakotomamonjy.

Par ailleurs, le maire de Mahajanga, Mokhtar Andriantomanga, a évoqué le chemin parcouru par la Cité des Fleurs pour être une ville modèle, et il a souligné le rôle important des nouvelles technologies pour le développement.

Autrefois centre actif d’industries de transformation, Mahajanga est aujourd’hui un haut lieu du tourisme local et est le deuxième port de Madagascar. Actuellement, le gouvernement travaille étroitement avec les autorités locales pour donner vie à l’ambition de l’État qui est de faire de la Cité des Fleurs une ville pilote en termes de développement.

« La commune urbaine a, d’ailleurs, été félicitée par la Banque mondiale pour son initiative de mettre en place le système de recouvrement des taxes des marchés municipaux via le Mobile Money. Orange Madagascar et Mahajanga ont ainsi noué un lien d’amitiés et de partenariat qui va bénéficier durablement à la population locale », a ajouté le premier magistrat de la ville.

L’arrivée de la 4G est une excellente nouvelle pour les opérateurs économiques locaux, ce afin de favoriser des usages innovants. C’est également une opportunité unique pour les entreprises malgaches, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, d’être présentes à l’international. Le numérique leur permettra de se positionner sur la carte des entreprises du monde, et d’avoir ainsi une vraie vie internationale. Un véritable atout, notamment, pour le tourisme.

Vero Andrianarisoa