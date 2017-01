La connexion internet est rétablie petit à petit pour les clients de Telma. La société a mis en place des solutions de backups pour limiter les dégâts.

Telma passe au plan B. Les connexions de secours utilisées par cette société sont en place depuis vendred, minuit. Ses abonnés ont de nouveau pu accéder à internet après avoir été privé de connexion pendant plus de 48 heures suite à l’endommagement du câble optique sous-marin Eassy, mercredi 25 janvier à 14 heures. « Les 3 millions de clients ont maintenant accès à internet dans les meilleures conditions possibles, compte tenu de la situation exceptionnelle, comme nous nous y étions engagés », a déclaré Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de la société lors d’un point de presse au centre de surveillance du réseau (NOC) de la société de télécommunication.

Pour ne pas pénaliser ses clients, la société de télécommunication a eu recours à toutes les solutions de backup disponibles. Ainsi, ses clients ont été basculés vers le câble optique sous marin Lion de Orange Madagascar et les deux autres sorties internationales satellitaires Eutelsat et O3B. Avec la capacité disponible pour ces connexions de backup, la société de télécommunication a mis en place une organisation de priorisation pour ses clients.

Priorité aux entreprises

« La priorité est donnée aux entreprises pendant les heures de travail afin de supporter du mieux possible leur production. Toutefois, les mails fonctionnent 24h/24. Des capacités spécifiques sur des horaires étendus sont aussi dédiées aux calls centers, aux business process outsourcing (BPO) dont les activités dépendent exclusivement de l’internet. L’accès grand public et les cybercafés sont prioritaires en dehors des heures de travail », a-t-il expliqué.

La connexion via la liaison internationale ne sera pas rétablie avant vendredi. Selon ses explications, « le navire câblier CS Leon Thevelin a quitté le quai de Cape Town dimanche et atteindra Toliara ce vendredi 3 février ». Ce navire fait maintenant route vers la ville du Soleil à une vitesse de croisière de 12 nœuds, avec à son bord du matériel de réparation dont 75 kilomètres de câble optique, spares et kit de jointage.

L’équipe technique de Telma suit de près et en temps réél le mouvement de ce navire depuis le NOC de la société. « Deux experts technique du groupe Telma embarqueront à bord et procèderont avec les techniciens du consortium Eassy à la réparation du câble en haute mer », conclut ce dirigeant de la société de télécommunication.

Depuis son NOC, le centre névralgique de la société, à Analakely, les techniciens de Telma travaillent d’arrache-pied pour limiter les dégâts causés par cette coupure d’internet.

Lova Rafidiarisoa