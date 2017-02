L’annonce de l’arrivée de la technologie 4G sur le réseau d’Orange est bien accueillie par ses abonnés. Bien qu’elle ne couvre pour le moment que la capitale.

Comme il fallait s’y attendre. Orange Madagascar annonce l’arrivée de la technologie sur son réseau mobile. Depuis le mois de novembre, au lendemain de la signature de son cahier de charge, l’opérateur télécom avait déployé progressivement cette technologie à très haut débit dans plusieurs quartiers de la capitale. « La technologie n’est disponible que sur certains sites d’Orange Madagascar. Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour sa commercialisation », avait déclaré Michel Degland, directeur général de la société au cours d’une rencontre avec la presse en novembre 2016.

Depuis quelques jours l’opérateur de téléphonie mobile avait lancé une campagne de communication à l’endroit de ses abonnés sur la disponibilité de cet Internet mobile très haut débit. Elle était lancée avec la signature « garantie » signifiant, comme son nom l’indique « la garantie de la disponibilité de la 4G dans la zone couverte ». L’annonce de cette information était bien accueillie par ses abonnées. La page Facebook de l’opérateur était bombardée de questions. C’est un synonyme de l’intérêt que portent les consommateurs à l’Internet très haut débit mobile. Mais l’annonce de la zone de couverture pourrait décevoir certains consommateurs puisque seuls les abonnés se trouvant à Antananarivo auront le privilège de surfer à toute vitesse sur la toile depuis son terminal mobile.

Travail colossal

Le chantier s’annonce encore long pour Orange Madagascar de couvrir l’ensemble du pays. « C’est un travail colossal qui attend l’opérateur », annonce un ingénieur télécom.

Côté infrastructure, l’opérateur devait entrer en négociation avec Telma, l’unique opérateur du réseau à fibre optique de la grande île, pour pouvoir relier ses infrastructures mobiles. Lors de son passage au mois de septembre à Madagascar, Bruno Mettling, directeur général adjoint du groupe Orange et président-directeur général d’Orange Middle East and Africa, zone à laquelle appartient Mada­gascar, avait annoncé l’existence de pourparlers entre les deux opérateurs. Les discussions, à entendre ce cadre dirigeant d’Orange, étaient alors bien avancées et devaient permettre à la filiale malgache de la multinationale française de lancer sa 4G avant la fin de l’année 2016. Portant aussi bien sur la qualité des services que sur les tarifs proposés par le propriétaire de l’unique infrastructure de liaison nationale, ces pourparlers se faisaient sous le contrôle de l’autorité de régulation des télécommunications (Artec), avait encore indiqué Bruno Mettling.

Toutefois, d’autres sources indiquent qu’Orange Madagascar investit plutôt dans le renforcement de son réseau faisceau hertzien pour le déploiement de son réseau 4 G à Antananarivo. Ce qui n’est pas faux. « Dans le domaine de la télécommunication, les antennes 4G peuvent être reliées entre elles avec la fibre optique ou avec des faisceaux hertziens », indique notre ingénieur télécom. Tout repose sur la question coût et qualité.

En ce qui concerne l’exploitation de cette technologie 4G, plusieurs paramètres doivent être remplis par le client à savoir qu’il se dote d’un terminal compatible au réseau 4G, et a entre ses mains une carte SIM 4G et se trouve dans une zone couverte. « Les cartes SIM achetées depuis l’année 2012 peuvent bénéficier des technologies à haut débit mobile dont la 4 », annonce-t-on du côté de l’opérateur.

Lova Rafidiarisoa