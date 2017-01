L’endommagement du câble optique sous-marin au large de Toliara paralysait les activités du pays. Ce qui relance le débat sur l’interdiction de la duplication des infrastructures.

La grosse panne d’internet qui bouleverse le pays actuellement relance le débat sur la « mutualisation des ressources ». Cette mesure interdit la duplication des infrastructures par les opérateurs, et ce afin de rentabiliser les ressources. « Il suffit que l’un des réseaux de télécommunication soit endommagé pour que le reste du pays soit paralysé », se désole un jeune community manager travaillant pour le compte d’un grand groupe européen avant d’ajouter que « le schéma serait autrement si la duplication était autorisée et qu’on avait une interconnexion entre les infrastructures de ces opérateurs ».

Avec cette coupure d’internet, son activité, dépendant énormément d’internet, est menacée. Tout comme lui, d’autres activités sont aussi sous la coupe d’une menace. Le décret 2014-1652 portant cadrage de la mutualisation dans le secteur des télécommunications est ainsi mis à l’épreuve. L’endom­magement d’un câble optique au large de Toliara paralyse l’ensemble du pays depuis quelques jours. Les transactions de certaines banques sont perturbées. La transmission des émissions locales des deux principaux distributeurs de bouquet satellitaire du pays est suspendue. Les activités de certaines entreprises et de l’administration tournaient au ralenti. La destination Madagascar, pour les activités liées au centre d’appel ou le service informatique, est menacée.

Fiabilité

« Certes, cette mutualisation fonctionnait sans problème avec les activités de téléphonie mobile puisque les opérateurs peuvent partager les infrastructures sans problèmes. Mais au niveau de l’internet, est-ce le cas actuellement Si on autorisait, par exemple, Orange Madagascar ou autres opérateurs comme Blueline pour l’installation d’un réseau à fibre optique. Mais nous n’en sommes pas là », a expliqué un chef d’entreprise.

Si le gouvernement avait prôné la mutualisation des ressources au pays, c’est non seulement pour permettre aux opérateurs de réduire les coûts d’exploitation, mais aussi pour le bien des consommateurs. « Le fait d’investir pour sa propre infrastructure pourrait engendrer un impact sur le prix de la vente de connexion aux clients finaux. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix Ce dont nous avons besoin actuellement est l’interconnexion entre les fournisseurs internet et la mise en place d’une ou des connexions de secours », a souligné un responsable auprès d’une société de télécommunication. D’autant plus que plusieurs câbles sillonnaient les côtes malgaches.

Après la rupture du câble optique sous-marin, mer­credi 25 janvier à 14 heures, Telma, le principal fournisseur d’accès internet du pays, s’est lancé dans une course contre la montre pour rétablir à la normale la connexion internet de ses clients. Les dirigeants de cette société annonçaient la mise en place des connexions de backup. « Des solutions de backup, répondant à l’ampleur de cette situation exceptionnelle, sont en cours de mise en place pour assurer la meilleure continuité de service possible dans l’intérêt de tous », avait annoncé vendredi Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de la société, sans pour autant donner plus de détails sur ces solutions.

Depuis samedi, des clients de Telma ont annoncé le rétablissement de leurs connexions mais avec un débit qui laisse à désirer. « La connexion de backup est peut- être en place », indique un internaute sur son profil Facebook. S’agit-il d’une solution de secours avec le câble Lion de Orange Madagascar ou d’une augmentation de bande passante satellitaire Sur ce point, l’on s’interroge sur la capacité de la bande passante d’Orange Madagascar. Celle-ci arriverait-elle à supporter toutes les charges et demandes des internautes malgaches Toutes les pistes ne sont pas à écartés.

Un test de traceroute, une méthode informatique pour tracer la route utilisée par les données pour rejoindre sa destination, depuis un abonné de Telma démontre que la connexion empruntait le reseau d’un opérateur. Mais est-ce aussi le cas pour les autres. Les communications officielles dans ce sens n’existent pas encore. L’essentiel est que l’internet est … de retour.

Lova Rafidiarisoa