Le passage d’Enawo a causé des dégâts énormes pour la Jirama. Ce qui entraîne des perturbations d’alimentation en énergie dans plusieurs villes malgaches.

Catastrophique. Plusieurs villes malgaches étaient privées d’électricité hier à la suite du passage de la tempête tropicale modérée Enawo. À Antananarivo, plusieurs quartiers et des communes environnantes vivaient dans le noir, hier. D’après la Jirama, la centrale d’Andekaleka est en arrêt de production suite au colmatage des grilles. « Les puissances disponibles pour le réseau interconnecté d’Anta­nanarivo est maintenant de 178.5 mégawatts alors que les besoins sont de l’ordre de 210 mégawatts. Ce qui fait qu’un délestage de 31,5 mégawatts est enregistré », a indiqué la Jirama dans un com­muniqué.

Dans d’autres régions, des perturbations d’alimentation d’énergie sont enregistrées. Dans la région Sava, la plupart des villes sont privées d’électricité. Si les dégâts semblent moins importants dans la ville de Sambava avec 30% du réseau endommagé, celle d’Antalaha a beaucoup souffert du passage d’Enawo. Dans la capitale de la vanille, 80% du réseau d’électricité sont endommagés. Pour Andapa, la Jirama attend la livraison de carburant.

Puissance affaiblie

Mais la coupure au niveau de la route reliant cette ville à Sambava n’arrange pas du tout la situation. Par ailleurs, la ville de Vohémar a connu quelques perturbations au niveau de la fourniture d’électricité mais celle-ci devait revenir à la normale depuis hier, à 10 heures.

Dans son communiqué, la société d’Etat informe des arrêts de production dans plusieurs villes de la côte Est malgache. Les rafales de vent apportées par Enawo ont obligé la Jirama d’arrêter la fourniture d’énergie dans les villes de Mananara Nord, Maroantsetra, Vato­mandry, Andilamena, Brickaville, Toamasina. Les coupures d’électricité touchent aussi les villes d’Amba­tondrazaka et de Vavatenina.

Enawo était considéré comme étant l’un des plus puissants cyclones de la dernière décennie avec des rafales atteignant les 300 kilomètres heure et des vents à 205 kilomètres heure. Mais sa puissance s’est affaiblie après avoir touché terre mardi au niveau d’Antalaha. Enawo est déclassé hier en tempête tropicale modérée avec des rafales de 90 kilomètres heure et des vents à 65 kilomètres heure.

Lova Rafidiarisoa