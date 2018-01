Le réseau de la Jirama a souffert du passage du cyclone Ava. Ses techniciens n’ont pas attendu longtemps pour réparer les dégâts.

Le réseau de distribution de la Jirama a subi d’énormes dégâts après le passage du cyclone Ava. La fourniture d’énergie sur plusieurs villes du pays a été ainsi perturbée, surtout dans la côte Est du pays. Brickaville, Toamasina, Foulpointe, Fenerive Est et Sainte Marie étaient privées d’électricité durant le week-end. Des quartiers d’Antana­narivo ont également subi le même sort. « Des techniciens de la Jirama travaillent d’arrache-pied pour le retour à la normale de l’approvisionnement en électricité et en eau dans les villes concernées », a déclaré Olivier Jaomiary, directeur général de la Jirama.

L’équipe de la société d’Etat n’a pas attendu longtemps pour réagir. Au lendemain du passage du cyclone Ava, le DG de la Jirama et des techniciens de la société ont effectué une descente dans la ville de Toamasina pour constater de visu les dégâts. Les photos publiées sur les réseaux sociaux illustrent bien les plaies laissées par Ava dans la région Atsinanana. D’après les explications d’Olivier Jaomiary, le bilan est assez lourd. 80% du réseau de distribution a été endommagé par Ava.

Rétablissement

Les centrales restent intactes. « Des vérifications minutieuses du réseau se font actuellement pour préserver la sécurité de la population. Nous estimons que le rétablissement complet de l’approvisionnement sera effectif le 11 janvier », continue t-il d’expliquer. Des techniciens, de la capitale, étaient dépêchés pour renforcer l’équipe sur place.

Le DG de la Jirama annonce, par ailleurs, que, pour le réseau interconnecté de Toamasina, la fourniture dans les points stratégiques est rétablie. Tout comme la ville de Sainte-Marie, Fenerive Est, Foulpointe ou encore Vato­mandry. L’électri­cité devrait être de retour aujourd’hui dans la ville de Brickaville.

À Antananarivo, la capitale n’est pas épargnée par ce mauvais temps. Plusieurs quartiers et communes périphériques étaient privés d’électricité. L’intempérie a paralysé le réseau de la Jirama. « 40% du réseau moyenne tension est en panne », selon le DG de la Jirama.

Le cyclone Ava a frappé la Grande île, vendredi, avant de balayer la côte Est et de quitter le pays samedi. Des vents violents et des pluies diluviennes ont laissé plusieurs villes du pays sous l’eau.

Lova Rafidiarisoa