Le premier cyclone de la saison a frappé fort d’entrée. Ava a fait souffrir de mille maux les régions qu’il a traversées. Sa vitesse de déplacement très lente, 10 km/h, a fait durer le supplice. Les eaux sont montées dans plusieurs endroits coupant les routes ou causant des éboulements. L’année commence ainsi très mal pour le pays. Ava va certainement compliquer l’existence de la population. Des pénuries de produits de première nécessité, en particulier le riz, sont à prévoir suite aux coupures de routes. Ava a laissé des traces douloureuses.

Météo – Ava s’éloigne de l’Ile

Le danger du cyclone Ava semblerait écarté pour Madagascar, selon le rapport de la direction générale de la Météorologie (DGM), hier. Son centre a été localisé à 170 km au Sud-Est de Farafangana avec des vents de 65 km/h et des rafales de 90 km/h, hier, à 16 heures, selon le bulletin cyclonique de la DGM. Il continue son trajet vers le Sud, avec une vitesse de 15km/h. Une vigilance post-cyclonique est indiquée pour Marolambo, Mahanoro, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana et Anosy. Les alertes sont levées pour tous les autres districts.

Rinah Randriamparany, responsable de la Communication au sein de la DGM, informe toutefois qu’Ava aura encore de l’impact sur le climat de Madagascar, ce jour. « Les précipitations et les vents seront toujours au rendez-vous sur les hautes terres centrales, demain (ndlr : ce jour). Et la partie Sud bénéficiera de pluies du matin au soir», indique-t-elle. Une zone de convergence intertropicale (ZCIT) dans le Nord-Ouest apportera, en outre, des pluies orageuses au Nord-Ouest. Les vigilances sont maintenues face aux montées des eaux et le risque secondaire de glissement de terres.

Antananarivo-Ville – Des personnes bloquées dans un écroulement

L’écroulement d’une clôture à Soanierana aurait blessé un homme d’une trentaine d’années, samedi. «La clôture s’est affaissée sur sa maison, et l’a bloqué. Il a été emmené à l’hôpital », rapporte le commandant Francky Ramanoara, responsable de la communication des Sapeurs-pompiers à Tsaralalàna. Hier matin, ces sapeurs-pompiers ont dû également intervenir pour sauver deux personnes à Ambatonakanga. « Ces personnes ont été bloquées dans l’écroulement d’un mur de soutènement. Elles sont saines et sauves », souligne un autre sapeur-pompier.

Des risques de glissement de terrain sont à craindre dans les fokontany de Manjakamiadana, Ambohipotsy. Environ deux cents familles ont été évacuées sur cette colline selon Ndranto Rakotonanahary, chef de la région d’Analamanga.

Les sapeurs-pompiers de Tsaralalàna ont effectué cinquante-six interventions depuis le début du cyclone. Ils ont enregistré huit maisons et quatre clôtures détruites, sept maisons exposées à l’anéantissement, quatre glissements de murs de soutènement.

M. R.

Photo : Mamy Mael - Claude Rakotobe - MPPSCF