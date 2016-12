L’ancien ministre de la Transition a comparu devant le juge d’instruction, hier. Son audition a duré une demi-heure.

Expéditive. L’instruction d’Augustin Andriamana­noro, ancien ministre de la Télécom­munication, n’a pas duré longtemps. Un peu plus d’une trentaine de minutes ont suffi au Parquet d’Anta­nanarivo, pour décider de sa mise en détention préventive à la maison d’arrêt d’Antanimora.

Inculpé dans le cadre de l’affaire de contestation de l’exploitation aurifère de Soamahamanina, le vice-président du Groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar) attendra donc en prison son procès, prévu le 20 décembre. Il sera jugé sur la base de quatre chefs d’inculpation, à savoir, atteinte à la sûreté de l’État, conduite de réunion publique non autorisée, provocation de feux de brousse et violence contre les forces de l’ordre ayant conduit à la disparition d’une arme.

Les dernières informations indiquent que « Finalement, Augustin Andria­mananoro n’a pas bougé du camp de la gendarmerie de Miarinarivo tout au long de sa garde à vue qui a duré un peu plus de trois jours. Son transfert dans un endroit secret n’a été qu’un leurre pour détourner l’attention de ses proches et de la presse ». C’est vers 10 heures du matin donc que le convoi, composé de deux pick-up des forces de l’ordre remplis de gendarmes, a débarqué au tribunal de première instance (TPI), Anosy.

Réaction

À bord de l’un des deux véhicules se trouvait l’ancien ministre de la Transition. Le même pick-up qu’il a rejoint après l’instruction et avec lequel on l’a conduit à la maison d’arrêt d’Antani­mora. Suite à la détention provisoire prononcée par le Parquet de la capitale, la famille politique du proche de l’ancien président de la Transition, n’a pas mis du temps à réagir.

Les ténors du Mapar ont convié une conférence de presse, hier, au siège de cette formation politique, à Ambo­divona. Conduite par la députée Christine Razana­mahasoa, leur coordonnatrice nationale, les Oranges ont pesté contre « un acte qui va à l’encontre de l’esprit de réconciliation nationale martelée par le pouvoir et dont la loi y afférente vient d’être votée par l’Assemblée nationale ». Le groupe politique ajoute : « Nous considérons que les chefs d’inculpations retenus à l’encontre d’Augustin Andria­mananoro sont totalement arbitraires et échafaudés de toute pièce ».

Le groupe des partisans de l’ancien homme fort de la Transition, pointe aussi du doigt la manière dont les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de leur vice-président. Une interpellation en plein enterrement d’un proche et sans mandat. « Une arrestation illégale et sans considération des principes de la culture malgache », a-t-on scandé, hier, à Ambodivona. Dans un contexte où l’administration Rajaonarimampianina n’a de cesse d’appeler à l’apaisement et à la collaboration, les Oranges hurlent que « par ses agissements, le pouvoir ne fait qu’allumer un brasier ».

Garry Fabrice Ranaivoson