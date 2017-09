Le président de la République affirme qu’il n’a pas peur de mettre en place la HCJ, et que ce sera pour bientôt. Selon lui, les conditions y afférentes ne seraient pas encore remplies.

Ce sera pour bientôt. Telle a été la réponse de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, lorsque la question sur la mise en place de la Haute cour de justice (HCJ) lui a été posée, samedi. Lors du petit-déjeuner de presse qu’il a organisé, au palais d’État d’Iavoloha, il a même soutenu qu’il n’a pas peur de mettre en place cette institution.

Dans sa réplique à la presse, le Président a, toutefois, indiqué que les conditions requises pour mettre en place la HCJ ne seraient pas encore remplies. « Toutes les étapes doivent être suivies de règles à respecter », a-t-il déclaré, demandant aux journalistes de voir lesdites règles. Pour appuyer son argumentation, il a fait part d’une conversation avec un diplomate qui insistait sur la mise en place de la HCJ, l’année passée.

L’instauration de cette institution est une des conditionnalités requises, notamment par l’Union européenne. « N’était-ce pas vous qui vouliez qu’il fallait d’abord passer par la société civile et les entités concernant les droits de l’homme, conformément à la loi ? », aurait rétorqué le président Rajaonarimam­pianina, à l’ambassadeur.

« C’est à la CNIDH [Commission nationale indépendante des droits de l’homme] de désigner le représentant de la société civile », a-t-il ajouté durant le petit-déjeuner de presse. Selon la Constitution : (…) le président de la Répu­blique, dans un délai de douze mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les mem­bres qui composent la Haute cour de justice afin de procéder, dès l’expiration de ce délai, à son installation.

Antipathie

Dans la décision sur la mise en accusation pour déchéance du chef de l’État, en 2015, la Haute cour constitutionnelle (HCC) a libéré ce dernier de cet étau constitutionnel en prêchant une obligation de moyen et non de résultat, pour le Président. Ce qui implique que l’instauration de la HCJ devrait attendre que tous ses membres soient désignés.

Seuls les deux membres titulaires et leurs suppléants désignés par le Haut conseil de la défense de la démocratie et de l’État de droit (HCDDED) manquent à l’appel, à l’heure actuelle. Le texte concernant cette entité prévue par la Constitution souligne qu’un effectif incomplet ne saurait constituer un obstacle, à sa mise en place. Le décret officialisant la nomination de ses membres et l’instituant est, pourtant, toujours, en stand-by.

Le seul des neuf mem­bres du HCDDED qui manquait à l’appel, jusqu’au 27 janvier, était celui issu des organisations ou associations pour la défense des droits de l’homme. Selon la loi sur le Haut conseil, celui-ci est élu par la CNIDH. La Commission des droits de l’homme a procédé à cette élection, le 27 janvier. A été élu Anaclet Imbiky, ancien ministre de la Justice. Cela n’a cependant pas suffi pour déclencher la mise en place du HCDDED.

Par le biais de sa direction juridique, la présidence de la République a contesté le choix d’Anaclet Imbiky, devant le Conseil d’État. Une contestation déboutée par la Cour administrative, le 27 mars. Depuis, la suite de la procédure de mise en place du Haut conseil, s’inscrit en pointillés. Étant donné les péripéties qui ont suivi l’élection par la CNIDH du représentant de la société civile au sein du HCDDED, certains pensent à une antipathie à l’égard de la personnalité élue.

Pourtant, l’entrée en jeu du HCDDED devait ouvrir une voie royale à celle de la Haute Cour de justice. Si la question des membres est l’obstacle à la mise en place de la HCJ, il semblerait qu’aujourd’hui, ce ne soit plus qu’une formalité. Le président de la République affirme, d’autant plus, qu’il « n’a pas peur », de mettre en place cette institution devant laquelle il sera justiciable. Au regard de tout ce qui précède, la question qui se pose est, quel est le blocage ?

Garry Fabrice Ranaivoson