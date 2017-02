L’année s’annonce productive pour l’Office malgache des droits d’auteurs (OMDA) en ce qui concerne la lutte contre le piratage et la promotion de la culture malgache, selon ses membres.

Plus d’actions pour la valorisation des œuvres de tous les artistes. C’est ce qui résume la première rencontre annuelle entre l’Office malgache des droits d’auteurs (OMDA) et ses membres. Rendez-vous a été donné aux membres du bureau de cette institution et ses artistes membres, par son directeur, Haja Ranjarivo, dans la matinée d’hier, dans les locaux de la Télévision nationale malgache. Ils se sont retrouvés pour échanger de nouveaux points de vue autour des objectifs que l’OMDA s’est fixés pour la promotion de l’art.

Le ministre de la Culture, de la promotion de l’Artisanat et de la sauvegarde du Patrimoine, a honoré de sa présence les présentations de vœux officielles de la part du bureau de l’OMDA, programmées à l’occasion. Outre cela, la remise à jour des activités à entreprendre de la part de l’OMDA et un recensement plus accentué des artistes de tous horizons de la Grande île, étaient à l’ordre du jour.

De plus, les artistes ayant eu la parole ne se sont pas privés de plaider leur cause. Un communiqué officiel de leur part, en accord avec les actions de l’OMDA, a été lu par le ministre lui-même. Ce communiqué met surtout en avant la redevance des médias, des organisateurs événementiels, des karaokés et autres magasins ou cybers-cafés qui utilisent leurs œuvres.

Plus vigilant

« On n’aura de cesse de le scander, mais on souhaiterait plus de sévérité dans la lutte contre le piratage, quitte à revoir les méthodes de la Brigade anti-piratage (BAP). Comme on est dans les locaux de la chaîne nationale, on apprécierait également que la diffusion de nos œuvres à une plus large diffusion soit révisée », confie, entre autres, le roi du salegy, Jaojoby Eusèbe.

Haja Ranjarivo, quant à lui d’affirmer, « Une révision du statut de l’Omda est, avant tout, à prévoir dans les jours qui viennent. L’Omda doit s’épanouir un peu plus et se diversifier en ce qui concerne ses actions pour la protection des droits d’auteur. Que nos actions les plus concrètes ne se limitent plus uniquement à la musique, mais bien au-delà. Des renforcements de capacité sont ainsi de mise, notamment pour raffermir notre vigilance face au piratage ». Affirmation soutenue par le ministre Jean Jacques Rabenirina qui a dit « Pour notre part, au sein du ministère, nous restons toujours à votre écoute et vous avez tout notre soutien. Il vous appartient de décider des actions adéquates à entreprendre pour votre bien, même si cela s’avère de plus en plus difficile, vu le contexte actuel ».

Un don de matériels informatiques de la part du ministère de tutelle a d’ailleurs été réalisé durant la rencontre d’hier, dans l’optique de mieux fédérer les artistes membres de l’OMDA, ainsi que de contribuer à de meilleurs échanges pour améliorer les actions de cette institution. Il a été décidé que des rencontres obligatoires du même genre se tiendront ponctuellement, chaque dernier mercredi du mois, à 14 heures.

Andry Patrick Rakotondrazaka