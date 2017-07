« Les enfants du Levant » a envoûté son auditoire. Le public avait le cœur en émoi, la fierté dans les yeux en savourant le spectacle .

Une grande exclusivité dans la Grande île, qui était sans aucun doute à découvrir pour tous les férus d’art de tous âges, mais par dessus tout, de tous horizons. L’adaptation de la pièce d’opéra « Les enfants du Levant », à partir de l’œuvre d’Isabelle Aboulker et Christian Eymery, par le duo François Bagur et Christiane Ramanantsoa à la mise en scène, a connu un franc succès, à la hauteur du talent de ses jeunes acteurs. Surprenant et enthousiasmant de bout en bout, la pièce, entièrement en français et initiée par l’association Hetsika, est, en effet, portée à bout de bras par une jeunesse passionnée et fière qui a su conjuguer avec brio drame et chant face à son auditoire.

Dans la soirée du vendredi, une première présentation s’est découverte sur les planches de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. D’ores et déjà très aboutie, cette grande première a fédéré du beau monde.

Une histoire épique

Les lumières tamisées, la salle copieusement remplie, les musiciens classiques dirigés par Herrick Rajaonah prennent place pour accompagner la pièce. Christiane Ramanantsoa le rejoint face à la scène et entame la narration. « Août 1850, une loi visant à régler les principes de détention des mineurs a été votée. Désormais, les enfants abandonnés, orphelins et petits délinquants seront envoyés dans des colonies agricoles pénitentiaires jusqu’à l’âge de 20 ans, selon la gravité des faits qui leur sont reprochés » évoque-t-elle. Voilà qu’on se laisse ainsi embarquer à la colonie agricole pénitentiaire de Sainte-Anne du Levant, alors que les décors de Hervé Mazelin prennent place, nous immergeant dans l’univers de ces jeunes incarcérés.

De loin, l’hymne des enfants, vêtus d’habits en guenille réalisés par la styliste Sousou, en marche vers la colonie se fait entendre. Allant au pas, l’air discipliné et âgés respectivement de 5 à 10 ans, les personnages chantent leur mélancolie, ainsi que leur tristesse, mais aussi l’espoir d’une vie meilleure. L’émotion se fait ressentir à chaque chanson qui introduit au fur et à mesure une bribe de l’histoire auprès du public, le tout auréolé par les mélodies des musiciens.

Talentueux et cocasses

Ils étaient près d’une trentaine sur scène et d’une évidence incontournable, la grande force de cette adaptation malgache de l’opéra « Les enfants du Levant » réside surtout dans le jeu d’acteur des jeunes qui la jouaient. Si les acteurs de la compagnie Miangaly sont déjà reconnus pour leur talent, ils se sont particulièrement plu à chapeauter les tout jeunes qui les accompagnaient sur les planches.

Les petits du chœur d’enfants Laka Ensemble s’appliquaient avec aisance à réciter les textes et les chansons. La belle surprise venait des jeunes de l’Aléa des Possible. Ces derniers, qui venaient de quelques quartiers populaires de la capitale, étaient tout aussi éloquents que dynamiques sur les planches.

Une épilogue glorieuse

Une parfaite cohésion entre chaque acteur et chaque personnage prenait ainsi place. Suscitant ainsi aussi bien la tristesse que la joie, « Les enfants du Levant » s’affirme comme une pièce d’opéra qui invite à réfléchir sur les droits des enfants. Lors du dernier acte, on a même ainsi pu entendre de jeunes enfants au bout de la salle scandé « C’était magnifique! ». Tandis que les uns, derrière les autres, les personnages quittent la scène, marchant victorieux et libérés à travers le public dans la salle. Sous un tonnerre d’applaudissements, la troupe se voit octroyer un « Standing ovation » et se délecte d’un bref instant de gloire sur scène.

Andry Patrick Rakotondrazaka