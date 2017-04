Cinq jeunes gens entre 20 à 32 ans, faisant partie d’un groupe de truands dans la ville ont été placés en détention préventive à Antanimora.

Ayant été déférés hier, les cinq accusés ont été placés sous mandat de dépôt à Antanimora. Ceux-ci ont été inculpés et écroués pour des actes criminels, cambriolages et attaques à main armée enregistrés depuis le mois de février dans quelques quartiers de la ville dont Ampasika et 67 ha.

La justice a pris la décision d’une détention préventive jusqu’à ce que l’enquête et la poursuite des autres présumés complices, aboutissent. Nombreux sont ceux qui ont déjà été dévalisés et agressés par ce groupe d’hommes malfaiteurs circulant dans la ville d’Antananarivo la nuit.

« Des dispositifs de sécurité seront mis en œuvre afin de contrôler la sécurité dans les quartiers chauds en matière de pillage et d’agression. Ces cinq bandits font semblant de dormir avec les démunis au bord de la chaussée en ciblant la proie à dévaliser », a expliqué le commissaire Alexandre Ranaivoson, chef de service de communication et d’information de la brigade criminelle à Anosy. Ces cinq bandits ont été interceptés mardi aux alentours des 67 ha.

Ces derniers temps, les environs des 67ha connaissent une exacerbation d’acte de banditisme difficile à contrôler, selon les explications des habitants du quartier. « La restauration de la sécurité locale s’avère encore un travail de longue haleine. Les malfaiteurs sont partout, dans les bars, au marché, à l’arrêt des bus et dans chaque coin de rue. On ne sait plus où mettre les pieds », se plaint le chef de fokontany de 67 ha centre.

Hajatiana Léonard