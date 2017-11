Neutralisés. Un présumé commanditaire d’une association des malfaiteurs âgé de 52 ans a été mis aux arrêts avec ses cinq complices, avant-hier vers 5h du matin. Le coup de filet s’est déroulé à Mansiniloharano, commune d’Antanimandry, à Antsirabe II.

Après avoir longuement joué au chat et à la souris avec les villageois et les forces de l’ordre, les bandits, qui avaient commis des vols de bœufs suivis de meurtre, ont été finalement arrêtés et placés en garde à vue au commissariat de Betafo.

Parmi eux, trois s’occupaient de la revente du butin, tandis que les trois autres menaient l’attaque.

La commune rurale de Mandritsara, Mahaiza, Ambatomikolahy et le fokontany de Masini­loharano ont été les théâtres des hold-up meurtriers, selon les informations policières.

Le tribunal d’Antsirabe a désigné une délégation judiciaire pour poursuivre l’enquête qui a nécessité un ordre d’extraction d’un détenu impliqué dans cette affaire. Les six bandits arrêtés seront traduits devant le parquet ce jour, selon les explications reçues.

H.L.