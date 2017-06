Après le lancement des avis de recherche contre trois criminels, à la fin de la semaine dernière, un quatrième visage a été publié, hier, par la brigade criminelle à Anosy.

La brigade criminelle (BC) est activement à la recherche des quatre hommes dont trois récidivistes épinglés dans des rapts, attaques à main armée et assassinats. Un quatrième visage a été divulgué, hier à Anosy. Celui-ci a été pris en photo au bord du lac Anosy, lorsqu’il était en train de jeter un corps sans vie dans ce même lac. Cette scène macabre, dont la victime est une dame âgée de 38 ans s’est déroulée lundi matin vers 6h. « Nos renseignements révèlent que le présumé meurtrier était son compagnon. Il logeait à Isoraka. Personne n’a connu son nom », a indiqué une source au sein de la BC.

Lors d’une intervention sur le terrain, la police a fouillé de fond en comble leur maison où des habits de la victime ainsi qu’une chemise ensanglantée de cet homme y ont été découverts.

Jusqu’ici, l’origine du crime dernièrement perpétré à Anosy reste encore un secret d’enquête. Le constat est fait, mais la recherche se poursuit. « La femme a été retrouvée toute nue avec un visage déformé », a souligné une source proche de l’enquête. Les informations recueillies au sein du fokontany d’Isoraka révèlent que l’assaillant n’y revient plus, depuis lundi. « Il aurait pris la fuite par peur d’aller en prison », a réagi la famille de la victime.

Récidivistes

Augustin Ranaivoson, connu sous le nom de Sôla, Randriamanana Andry Nirina ou Colbert, leur complice Randriambololona Princy et un quatrième individu sont activement recherchés. « Les trois premiers sont des malfrats récidivistes, notamment en matière de hold-up doublé de carnage. Sôla s’est déjà fait arrêter par la brigade criminelle, mais le tribunal lui a accordé une liberté provisoire, le 30 décembre 2015 », a expliqué une source policière. Leur noms apparaissent toujours dans des affaires d’enlèvement et des attaques meurtrières commises ces derniers temps dans la ville, si l’on s’en tient aux informations de la police.

Cette dernière sollicite la collaboration de tout un chacun afin de mettre la main sur ces quatre bandits armés et dangereux. La transmission de tout renseignement pourrait se faire confidentiellement à travers le numéro 0340551726.

Hajatiana Léonard