Une voiture 4×4 a été prise d’assaut mercredi dernier vers 21h au marché artisanal à Ambohitri­manjaka. Les coupeurs de route ont dérobé 700.000 ariary.

Un groupe d’hommes ont attaqué des taxis-brousse ainsi que des passants au marché artisanal d’Ambohi­trimanjaka dans la nuit. Mercredi vers 21h, ces malfaiteurs ont attaqué un 4×4 en plaçant des blocs de pierres sur la chaussée. Ils ont dérobé 700.000 ariary, un autoradio et d’autres accessoires du véhicule. Comme le chauffeur a refusé d’ouvrir la porte, l’un d’entre eux a fracassé le pare-brise. « Je n’ai plus pu reculer face à l’obstacle, ils m’ont immédiatement encerclé. Ils m’ont fait sortir de ma voiture et m’ont bâillonné », a expliqué le chauffeur dans sa plainte portée auprès de la gendarmerie locale. Ce phénomène fait beaucoup de victimes sur cet axe. Les forces de l’ordre sont sur le point d’identifier les auteurs de cette embuscade récurrente.

La sécurisation des zones, dont la route digue d’Ambohitrimanjaka et le marché artisanal, sera renforcée par les éléments de la police chargée des patrouilles de nuit.

Hajatiana Léonard