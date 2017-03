Cette fois-ci, la loi du talion a été appliquée. Dans la commune rurale d’Andrano­pasy, district de Manja, région du Menabe, la population s’est levée. Suite à un vol de bœufs commis mercredi dernier, dans le fokontany de Tsiboka, un affrontement a eu lieu entre les dahalo et la population locale. Le fokonolona a mis la main sur l’un des voleurs de boeufs. Le reste des bandits a pu s’échapper.

Le chef fokontany a alerté les éléments du poste avancé d’Andra­nopasy. Les habitants, furieux, n’ont cependant pas réussi à garder leur sang-froid et n’ont pas attendu les forces de l’ordre. La foule a procédé directement à la décapitation du voleur. «Faute de véhicule, nous étions arrivés en retard sur les lieux de l’assaut, qui se situe à environ quinze kilomètres au nord d’Andrano­pasy», a confié Dina Roland, chef de poste de la gendarmerie locale. «Personne dans le village n’a pu identifier la victime. Quoi qu’il en soit, nous appellerons en renfort la gendarmerie de Manja pour nous aider à capturer le reste des bandits», a-t-il ajouté.

Ces dahalo ont déjà attaqué et pillé ce village la semaine dernière. Quatre-vingts têtes de zébus ont été perdues et une cabane a été incendiée. Ils ont tiré sur un père de famille qui n’a pas su leur indiquer l’emplacement de son argent.

C’est le ras-le-bol face a des vols de bœufs recurrents et à l’insécurité au niveau des fokontany dans cette commune rurale d’Andrano­pasy, dans la région du Menabe. Les gens souffrent du mauvais état de la route. La communication se fait encore par le biais de l’utilisation de la bande latérale unique ou BLU.

Autant de raisons qui ont poussé la population à outrepasser ses droits et à se passer de l’intervention des forces de l’ordre. «Avant, la sanction dépendait de la catégorie du vol. Si un dahalo a dérobé un bœuf, comme c’est le cas ici, on lui met tout de suite une balle dans la tête. S’il a volé un canard, le fokonolona lui coupe seulement les doigts. Autrement dit, c’est la loi du talion. Concer­nant ce qui vient de se passer, nous avons essayé de calmer la population, mais elle a été prise d’une violente colère contre ce bandit», a indiqué Mahavatse, un doyen du village.

