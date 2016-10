La sécurité publique et nationale souffre de l’insuffisance d’effectif alors que plusieurs éléments des forces de l’ordre travaillent pour des entités privées.

Une mauvaise pratique. C’est ainsi, qu’un officier général contacté, mardi, qualifie les faits. Il s’agit de la profusion d’éléments des forces de l’ordre qui jouent le rôle de garde rapproché de personnes privées, ou qui se muent en service de sécurité d’entité ou zone privée. Cela alors que le commandement des forces armées, et de la police nationale n’ont de cesse de déplorer l’insuffisance d’éléments et de matériel pour assurer la sécurité publique et nationale.

Un fait divers qui s’est déroulé, samedi, à Ambohi­manambola, a, particulièrement, intrigué l’opinion sur les activités privées des forces de l’ordre. Relatant le rapt du fils d’un opérateur économique d’origine indienne, la presse a rapporté que « deux gendarmes des forces d’intervention de la gendarmerie nationale (FIGN) », étaient en charge de la sécurité de la victime au moment des faits. Les deux bérets noirs ont, par ailleurs, été délestés de leurs armes de poing, heureusement retrouvées.

Deux gendarmes donc, avec leurs armes de service, pour sécuriser un simple citoyen. Il ne s’agit, toutefois, pas d’un cas isolé. Outre la gendarmerie nationale, plusieurs éléments de la police nationale assurent, aussi, le gardiennage de sites privés et le rôle de garde du corps de personne lambda. Des éléments en tenue militaire, fusils d’assauts à la main, indiquant qu’ils sont en service. C’est le cas, par exemple, des banques ou encore de la plupart des centres commerciaux.

Des faits qui prévalent, non seulement, dans la capitale et ses environs, mais aussi, dans les autres grandes et moyennes agglomérations de Madagascar. Il est même de pratique que, moyennant quelques dizaines de milliers d’ariary, une personne ou entité privée peut se prévaloir des services d’éléments des forces de sécurité pour quelques heures ou une journée.

Enracinée

La situation, à Soamaha­manina, a défrayé la chronique depuis quelques semaines. Le fait que des éléments de la gendarmerie nationale se relaient jour et nuit pour assurer le gardiennage du site d’exploitation de la société Jiuxing Mines, était quelque peu frappant. Les responsables auprès du ministère auprès de la présidence chargé des Mines, eux mêmes, ont, pourtant, souligné le caractère privé de l’exploitation minière dans cette localité de la

région Itasy.

« Quels sont les critères et conditions pour que des personnes privées puissent et doivent bénéficier d’une protection rapprochée par nos gendarmes d’élite Combien d’éléments de nos forces de l’ordre sont préposés à ces tâches La situation de sécurité de la population est-elle suffisamment satisfaisante pour que nos militaires, policiers et gendarmes se consacrent à autre chose qu’à leur mandat régulier Cette privatisation de nos forces de sécurité ne risque-t-elle pas d’entrainer un phénomène de “milicisation” », a lancé un internaute sur un grand réseau social, suite à la lecture de l’article sur le rapt de, samedi, à Ambohi­manambola. Des questions auxquelles les autorités semblent hésiter à donner des réponses.

Souvent dans leur dépit face au déploiement des légions de forces de l’ordre pour contrecarrer les manifestations, ou encore, assurer la sécurité de grands événements, les simples citoyens ironisent : « Si tous ces éléments et ces moyens étaient déployés dans la brousse pour lutter contre les “dahalo”, ou encore, dans les quartiers pour lutter contre les délinquants notoires et les grands banditismes, la situation de la sécurité pourrait être meilleure ».

L’officier général contacté, mardi, souligne que le principe de base est que « la

sécurité est un droit pour tous les citoyens et est gratuite ». Quant au penchant à la « privatisation » des forces de l’ordre, il déplore « une mauvaise pratique qui s’est enracinée ». Des responsables expliquent cette pratique comme « un échange de service ». Quid donc, de ceux qui n’ont pas de quoi proposer aux changes. Cette « mauvaise pratique », tend, cependant, à confirmer que les contribuables souffrent d’une sécurité à deux vitesses.

Garry Fabrice Ranaivoson